OCCASIONE per Apple iPhone 15 128 GB, pagalo a rate su Amazon (-20%)

La batteria del tuo vecchio iPhone non ce la fa più? Vuoi provare l’ebbrezza di uno smartphone Apple? Se queste due situazioni tipo possono rappresentarti in questo momento e sei in cerca di un melafonino da acquistare, iPhone 15 può essere la risposta ai tuoi problemi.

Il modello base della nuova serie di Casa Cupertino ha tutto al posto giusto: batteria longeva, ricarica con USB C, design spaziale e prestazioni elevate. Con lo sconto del 20% sul modello da 128GB hai un’occasione davanti a te. Acquistalo al volo con soli 779€ e pagalo, se vuoi, anche con rate Amazon o finanziamento.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Apple iPhone 15, il nuovo melafonino è tra le tue mani

Uscito negli ultimi mesi, iPhone 15 è lo smartphone più recente di Apple ed ha tutto al suo interno. Rispetto alle serie precedenti ci sono diversi cambiamenti quindi se è un po’ che non aggiorni il tuo modello, questo potrebbe essere un acquisto ponderato e ottimo.

Partiamo con il suo display Super Retina XDR che non solo ha una qualità elevata ma splende anche di luminosità e colori. Grazie a lui ti godi applicazioni, streaming e gaming senza problemi. Dopotutto il Chip A16 Bionic è stato messo lì per un motivo ossia non farti mai rallentare e permetterti di sperimentare ogni singola azione sul tuo smartphone.

Il design è stato migliorato con un versatile e robusto rivestimento in Ceramic Shield che è anche a prova di schizzi, gocce e polvere.

Altre migliorie riguiardano la fotocamera posteriore, ora con obiettivo principale da 48 megapixel. Se prima avevi una qualità elevata, ora stiamo parlando di potenzialità suprema.

Che altro dirti, c’è il 5G, la ricarica ora avviene tramite USB C e la batteria dura un’infinità.

Non perdere la tua occasione e acquista il magico Apple iPhone 15 nel taglio da 128GB a soli 779€ con sconto del 20% su Amazon.

Spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia.