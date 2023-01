Che occasione: 196 euro di sconto su iPhone 14

iPhone 14 nella colorazione Mezzanotte e con 128 GB di memoria interna, è proposto oggi con uno sconto di ben 196 euro su eBay. Un vero affare per chi vuol acquistare il nuovo smartphone Apple, di cui approfittare finché disponibile: tutto ciò che bisogna fare è inserire il codice ITPERHD4JVL7YJ7M prima di effettuare il pagamento, così da far crollare il prezzo.

iPhone 14 (128 GB) Mezzanotte a prezzo stracciato

Il dispositivo non ha certo bisogno di presentazioni. Rappresenta il non plus ultra di quanto l’ecosistema iOS ha da offrire, con un display Super Retina XDR da 6,1 pollici e il comparto hardware mosso dal potente processore A15 Bionic realizzato internamente dal gruppo di Cupertino. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Segnaliamo dunque l’offerta che su eBay permette di acquistare iPhone 14 da 128 GB nella colorazione Mezzanotte al prezzo di 833 euro invece di 1.029 euro come da listino Apple. Devi solo ricordarti di inserire il codice ITPERHD4JVL7YJ7M . Grazie allo sconto di 196 euro immaginiamo le scorte andranno esaurite in breve tempo: il consiglio per gli interessati è di non lasciarsi sfuggire l’occasione.

Il prodotto è nuovo, offerto da un venditore è italiano con già quasi 80.000 feedback positivi ricevuti dagli altri clienti sulla piattaforma. La disponibilità è immediata, con spedizione gratis a domicilio in un paio di giorni: ciò significa che, se lo ordini subito, entro l’inizio della prossima settimana sarà da te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.