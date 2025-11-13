Occasione TCL: smart TV QLED da 40" completa di app a meno di 220€

Rendi il tuo salotto degno di un cinema con questa smart TV QLED firmata TCL. Uno schermo da 40 pollici che ti permette di entrare nel vivo dell’azione e di goderti tutti i tuoi abbonamenti per lo streaming. La qualità pazzesca, così come il prezzo grazie allo sconto andato online su Amazon. Risparmia il 19% e

TCL è un marchio che si sta facendo riconoscere sempre di più. Con la sua qualità prezzo imbattibile, ti offre prodotti di ultima generazione a un prezzo veramente ridotto. È il caso di questa smart TV QLED da 40 pollici. Messa in salotto o in qualunque altro ambiente, ti offre una visione chiara e dettagliata sia dei programmi TV che dei film e serie che più ami. Il suo design è altamente moderno con bordi inesistenti e struttura millimetrica in termini di spessore. In più è un modello nuovissimo sul mercato, così da portare a casa soltanto il meglio.

Lo schermo è un pannello QLED da 40 pollici con risoluzione 2K Full HD. I colori sono vividi e il contrasto è elevato grazie all’HDR10. Siediti e sentiti come al cinema. Visto che il sistema operativo integrato è Android TV, tutte le applicazioni per lo streaming sono presenti. Puoi scaricare quelle non già installate attraverso lo Store e avere a disposizione tutto ciò che ami. La TV è dotata anche di Bluetooth e di Google Cast, anche conosciuto come Chromecast, così da consentire collegamenti wireless e riproduzioni in streaming semplicissime. Infine, l’audio non viene lasciato da parte ed è reso fantastico grazie all’elaborazione Dolby per un suono potente e immersivo.

Approfitta al volo dello sconto del 19% su Amazon sulla smart TV QLED di TCL. con un solo clic in carrello.