 Occasione TCL: smart TV QLED da 40" completa di app a meno di 220€
Rendi il tuo salotto degno di un cinema con questa smart TV QLED firmata TCL. Uno schermo da 40 pollici che ti permette di entrare nel vivo dell’azione e di goderti tutti i tuoi abbonamenti per lo streaming. La qualità pazzesca, così come il prezzo grazie allo sconto andato online su Amazon. Risparmia il 19% e

TCL è un marchio che si sta facendo riconoscere sempre di più. Con la sua qualità prezzo imbattibile, ti offre prodotti di ultima generazione a un prezzo veramente ridotto. È il caso di questa smart TV QLED da 40 pollici. Messa in salotto o in qualunque altro ambiente, ti offre una visione chiara e dettagliata sia dei programmi TV che dei film e serie che più ami. Il suo design è altamente moderno con bordi inesistenti e struttura millimetrica in termini di spessore. In più è un modello nuovissimo sul mercato, così da portare a casa soltanto il meglio.

Lo schermo è un pannello QLED da 40 pollici con risoluzione 2K Full HD. I colori sono vividi e il contrasto è elevato grazie all’HDR10. Siediti e sentiti come al cinema. Visto che il sistema operativo integrato è Android TV, tutte le applicazioni per lo streaming sono presenti. Puoi scaricare quelle non già installate attraverso lo Store e avere a disposizione tutto ciò che ami. La TV è dotata anche di Bluetooth e di Google Cast, anche conosciuto come Chromecast, così da consentire collegamenti wireless e riproduzioni in streaming semplicissime. Infine, l’audio non viene lasciato da parte ed è reso fantastico grazie all’elaborazione Dolby per un suono potente e immersivo.

Approfitta al volo dello sconto del 19% su Amazon sulla smart TV QLED di TCL. con un solo clic in carrello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 nov 2025

Paola Carioti
13 nov 2025
