Occasione Wacom One: la tavoletta grafica a 35€ è geniale

Se vuoi esplorare il mondo dell’arte digitale devi avere a portata di mano una bella tavoletta grafica oppure un iPad. Siccome la seconda soluzione è molto più costosa, affidati a Wacom One che ha tutto ciò di cui hai bisogno. Ideale per un entry level e per un utilizzo che non richiede prestazioni elevate, questo dispositivo è tra i più acquistati nel suo settore. Puoi acquistarlo con soli 34,99€ su Amazon e risparmiare il 35% con un ottimo sconto offerto dal Black Friday 2024. Cosa aspetti?

Wacom One, perché scegliere questa tavoletta grafica?

Eccezionale sotto diversi punti di vista, la Wacom One è la tavoletta grafica per eccellenza. La consiglio a chi si sta approcciando ai lavori di grafica digitale o, ad esempio, a chi è avanzato e non ha bisogno di un display sotto gli occhi perché ha già fatto la gavetta e si è abituato “alla vecchia maniera”.

Nonostante questo modello possa sembrare semplice, ha quello di cui hai bisogno. Parte con un’area attiva da 216×135 millimetri su cui poter disegnare in maniera confortevole per ore e ora. Conta che in confezione ti viene fornita la penna. Tra le caratteristiche dell’accessorio trovi la sensibilità alla pressione e un controllo ottimale del tratto e del movimento della mano. Non ha bisogno di alcuna batteria visto che sfrutta la tecnologia elettromagnetica per condividere il suo segnale.

La tavoletta si collega al tuo dispositivo principale attraverso una semplice USB A e diventa pronta all’uso. La compatibilità è ottimale visto che è supportata su diversi sistemi operativi come Chrome OS, Windows e MacOS. Nel caso basta installare semplicemente i drivers.

Detto questo, non ti resta che scegliere la tua prima opera d’arte.

A soli 34,99€ su Amazon, la Wacom One è la tavoletta grafica per eccellenza. Collegati in pagina e approfitta dello sconto del 35% con il Black Friday 2024: aggiungila al carrello subito.

Le spedizioni sono sia rapide che senza costi aggiuntivi con un abbonamento Amazon Prime.