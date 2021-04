Occhiali anti-luce blu: sconto del 41% per poche ore

Cade sulla giornata di oggi quella che è una offerta lampo ricorrente, già lanciata nei mesi scorsi ma sempre durata soltanto poche ore: Cyxus Cateye mette a disposizione i propri eleganti occhiali contro l’affaticamento da luce blu con un prezzo quasi dimezzato. Poche ore e poche unità, per quanti da tempo portano avanti la curiosità di indossare un paio di occhiali protettivi durante le ore di lavoro davanti al display.

Il prezzo canonico di 29,99 euro scende per poche ore a 17,67 euro. Spesa minima, ma può avere un importante impatto sulla propria esperienza quotidiana davanti allo schermo.

Occhiali anti-luce blu: solo oggi sconto del 41%

L’ultimo anno ha letteralmente moltiplicato le ore che passiamo di fronte ad un display: dal desktop al tablet, dalla tv allo smartphone, sempre e comunque con le pupille adagiate su pixel luminosi che, durante la giornata, generano una strisciante stanchezza che si ripercuote inevitabilmente sulle performance lavorative.

La caratteristica fondamentale di questi occhiali sta nel fatto che la lente sia in grado di filtrare particolari frequenze luminose, così da ridurre fortemente la fonte principale dell’affaticamento dell’occhio. La struttura è leggera di di facile indossabilità, resistente agli urti e adatta ad ogni tipo d’utilizzo.

Lo sconto estemporaneo del 41% è la migliore occasione per far proprio questo tipo di protezione, per necessità o per curiosità dopo averne sentito parlare a lungo. Particolarmente adatto per quanti non hanno ben settato la luminosità dello schermo, utile per chiunque passi troppe ore di fronte a pixel illuminati.