Occhiali AR Spectacles pronti al debutto: Snap svela il nuovo OS

Snap ha appena svelato Snap OS 2.0, la nuova versione del suo sistema operativo per gli Spectacles, gli occhiali AR che promettono di fondere il mondo reale con quello virtuale. Questa release anticipa il lancio pubblico degli Spectacles previsto per il 2026, e porta con sé un’interfaccia completamente ridisegnata, un browser più veloce e una serie di funzioni pensate per vivere contenuti immersivi senza bisogno dello smartphone.

Con Snap OS 2.0 gli occhiali AR Spectacles diventano un mondo interattivo

Il browser integrato è stato ripensato da zero. Snap lo definisce “minimalista”, ma non per questo meno potente: caricamenti più rapidi, consumo energetico ridotto e una home personalizzabile con widget e segnalibri. La vera novità, è il supporto a WebXR, lo standard che permette di vivere esperienze AR direttamente dal web, senza scaricare app.

Le Lenti diventano finestre sul mondo

Con Snap OS 2.0, le Lenti, le app native per gli occhiali Spectacles, si evolvono. La funzione Spotlight Lens consente di sovrapporre video di Snapchat al mondo reale, anche mentre si è in movimento. Si può fissare un contenuto in uno spazio preciso o lasciarlo fluttuare con sé. E con Travel Mode, l’AR resta stabile anche in auto o in aereo, evitando che gli oggetti digitali “scivolino via”.

Giochi, gallerie e nuove esperienze immersive

Arriva anche Gallery Lens, un’app per sfogliare i video registrati con gli Spectacles in un carosello curvo e interattivo. E per gli amanti del gaming, Snap ha annunciato una versione AR del celebre Synth Riders, dove si balla, si schivano ostacoli e si “catturano note” muovendosi nel mondo reale. Un assaggio di ciò che gli Spectacles offriranno al grande pubblico.