Occhiali AR Spectacles, Snap aggiunge GPS e tracking delle mani

Snap non si accontenta. Appena sei mesi dopo aver lanciato la quinta generazione dei suoi occhiali AR per sviluppatori, gli Spectacles, la società ha deciso di migliorarli ancora. Come? Con nuove Lenses e funzionalità che sfruttano il GPS, il tracking delle mani e molto altro.

Snap aggiunge GPS e tracciamento mani agli Spectacles

L’azienda ha annunciato che ora gli sviluppatori potranno creare Lenses per Spectacles che attingono a dati di geolocalizzazione come GPS, GNSS (Global Navigation Satellite System), bussola e posizioni personalizzate. In parole povere, si apre un mondo di possibilità per esperienze AR basate sulla posizione.

Immaginiamo di poter creare percorsi a piedi in realtà aumentata, con frecce luminose che guidano verso la destinazione. È esattamente quello che fa NavigatAR di Utopia Labs, sfruttando le Snap Map Tiles. E questo è solo un assaggio di ciò che si potrà fare con le nuove funzionalità.

Ma le novità non finiscono qui. Snap ha aggiunto anche il tracking delle mani, che rileva quando l’utente ha un telefono in mano. Gli sviluppatori potranno anche inserire facilmente una classifica nelle loro Lenses per creare esperienze competitive. E se servisse digitare qualcosa nel mondo AR, nessun problema: c’è una nuova tastiera aumentata.

Spectacles ancora per pochi (ma buoni): sconti per studenti e sfide per sviluppatori

Per ora, gli Spectacles sono accessibili solo attraverso il programma per sviluppatori di Snap, che costa 99 dollari al mese. Ma l’azienda ha recentemente introdotto uno sconto del 50% per insegnanti e studenti, segnale di una strategia a lungo termine per rendere la realtà aumentata più accessibile al grande pubblico. E che vuole competere con i giganti della tecnologia come Apple, Google e Meta.

A proposito di sviluppatori, Snap ha lanciato anche una serie di sfide che premieranno con 20.000 dollari i creatori delle 10 migliori Lenses per Spectacles ogni mese. Le “Spectacles Community Challenges” inizieranno il 1° aprile. Un bel modo per incentivare la creatività e far crescere l’ecosistema degli occhiali AR di Snap.