Occhiali smart Ray-Ban Meta amplificano le voci in luoghi rumorosi

L’ultimo aggiornamento porta sugli occhiali di Meta una funzione che amplifica la voce della persona con cui si sta parlando quando ci si trova in ambienti rumorosi. Ristoranti affollati, bar caotici, treni pendolari, gli occhiali filtrano il rumore di fondo e aiutano a sentire meglio. E come bonus, ora possono anche riprodurre la musica di Spotify in base a quello che si sta guardando.

Gli occhiali Ray-Ban Meta ora amplificano le voci

La funzione per amplificare le voci, annunciata per la prima volta alla conferenza Connect di Meta all’inizio dell’anno, sfrutta gli altoparlanti a orecchio aperto degli occhiali.

Si può anche regolare il livello di amplificazione scorrendo con il dito sulla stanghetta destra degli occhiali o tramite le impostazioni del dispositivo. Questo permette di calibrare l’intensità in base all’ambiente. Un ristorante affollato richiede più amplificazione, una conversazione in uno spazio tranquillo meno. Imporre un livello fisso, infatti, sarebbe andato bene per alcune situazioni, ma non per tutte.

La funzione sarà disponibile inizialmente negli Stati Uniti e in Canada. Meta non ha specificato quando arriverà in altri mercati, ma dato che richiede l’elaborazione del suono e probabilmente un po’ di apprendimento automatico per distinguere le voci dal rumore di fondo, è probabile che voglia testarla e perfezionala prima di espanderla.

Gli AirPods di Apple offrono già qualcosa di simile. I modelli Pro possono essere utilizzati persino come apparecchi acustici, trasformando gli auricolari in veri e propri dispositivi medici.

Spotify che legge quello che si guarda

L’altro aggiornamento riguarda Spotify. Gli occhiali ora possono riprodurre una canzone che corrisponde a ciò che si osserva. Si guarda la copertina di un album? Gli occhiali potrebbero riprodurre una canzone di quell’artista. Si sta fissando l’albero di Natale con una pila di regali? E via con la musica natalizia.

È più che altro un espediente che dimostra le capacità di riconoscimento visivo degli occhiali, quanto sia utile è relativo. Almeno La funzione Spotify sarà disponibile in inglese in un numero maggiore di mercati, inclusa l’Italia.

Accesso anticipato

L’aggiornamento software (v21) sarà inizialmente disponibile per chi è iscritto al programma di accesso anticipato di Meta, che richiede l’iscrizione a una lista d’attesa e l’approvazione. Dopo di che, sarà distribuito su più ampia scala.