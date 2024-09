AirPods Pro approvati dalla FDA come apparecchi acustici

Durante l’evento “Glowtime” di Apple l’iPhone 16 è stato il protagonista assoluto, ma una delle notizie più interessanti riguarda un aggiornamento software per un dispositivo già esistente: gli AirPods Pro 2. Grazie a questo update, gli auricolari di punta di Apple potranno essere utilizzati ufficialmente come apparecchi acustici da banco. Una notizia davvero incredibile e che forse farà tremare uno dei giganti del settore, Amplifon.

Via libera FDA: gli AirPods Pro sono apparecchi acustici

La FDA ha annunciato l’approvazione del “primo dispositivo software da banco per apparecchi acustici, Hearing Aid Feature“, che consiste in un aggiornamento software che abilita questa funzionalità sugli AirPods Pro 2. Questo passo avanti mira a migliorare la disponibilità, l’accessibilità e l’accettabilità del supporto uditivo per gli adulti con perdita uditiva percepita da lieve a moderata.

“La perdita dell’udito è un importante problema di salute pubblica che interessa milioni di americani”, ha dichiarato Michelle Tarver della FDA. “L’autorizzazione all’immissione in commercio di un software da banco per apparecchi acustici su un prodotto audio di largo consumo è un altro passo avanti che fa progredire la disponibilità, l’accessibilità e l’accettabilità del supporto uditivo per gli adulti con perdita uditiva percepita da lieve a moderata“.

Un’industria in crescita grazie alle decisioni della FDA

La decisione della FDA di autorizzare la vendita di apparecchi acustici senza prescrizione medica nell’ottobre 2022 ha aperto la strada a una nuova industria di dispositivi acustici più facilmente accessibili. Ed Apple, che è lungimirante in tutto ciò che fa, ha colto l’occasione per trasformare i suoi AirPods in un prodotto per la salute dell’udito.

Come funziona il nuovo test dell’udito di Apple

Il nuovo test dell’udito di Apple sarà accessibile tramite le impostazioni di iOS 18 quando un paio di AirPods 2 sono collegati. Gli utenti devono avere un problema di perdita dell’udito da lieve a moderato per poter usufruire della nuova funzione, oppure potranno caricare i risultati di un test effettuato da un medico. L’apparecchio acustico funziona regolando diversi livelli di frequenza per amplificare i suoni chiave, come la voce umana.