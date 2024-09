AirPods Pro 2: nuove funzioni per la salute dell'udito

In occasione dell’evento di presentazione degli iPhone 16 tenutosi ieri da Apple, sono stati presentati anche nuovi modelli di cuffie e auricolari prodotti dall’azienda e, contestualmente, sono state annunciate nuove funzionalità per la salute dell’udito che arriveranno sugli AirPods Pro 2 tramite un aggiornamento software.

AirPods Pro 2: nuove funzionalità per la salute dell’udito in arrivo

Tra le novità principali, spicca una modalità apparecchio acustico di grado clinico, concepita per aiutare chi soffre di perdita dell’udito. Inoltre, viene abilitata una modalità di protezione dell’udito, che è stata progettata dal gruppo capitanato da Tim Cook per offrire cancellazione passiva del rumore in ambienti rumorosi.

Andando più in dettaglio, la prima novità consentirà agli utenti di utilizzare gli AirPods Pro 2 come veri e propri apparecchi acustici per migliorare la qualità dell’ascolto in caso di perdita dell’udito.

La seconda novità, invece, abilita una cancellazione passiva del rumore quando l’utente si trova in ambienti particolarmente rumorosi, preservando in tal modo l’udito da suoni eccessivamente alti. È bene precisare che non è la cancellazione attiva del rumore già presente nei modelli Pro, ma rappresenta un’aggiunta che riduce automaticamente l’impatto dei rumori ambientali estremi.

Le nuove funzionalità per gli AirPods Pro 2 saranno disponibili questo autunno in oltre 100 paesi. Gli utenti saranno in grado di utilizzare la funzione di apparecchio acustico attraverso il proprio profilo uditivo personalizzato o caricando un audiogramma creato da un operatore sanitario. Sia il test dell’udito che le funzionalità dell’apparecchio acustico dovrebbero ricevere presto l’autorizzazione al marketing dalle autorità sanitarie globali, assicurando che soddisfino le necessarie normative richieste per le funzionalità di livello medico.