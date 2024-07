Gli occhiali smart Solos AirGo Vision con GPT-4o sfidano Meta

Nel settore degli occhiali smart è emerso un nuovo attore: Solos. Con il suo modello alimentato da GPT-4o di OpenAI, il loro obiettivo è più o meno lo stesso di Ray-Ban: avere un assistente AI sempre con sé.

Il settore degli occhiali smart assistiti dall’intelligenza artificiale non è molto competitivo, il che lascia molto spazio a una nuova azienda per entrare in scena. Fondata nel 2019, Solos aveva già fatto scalpore al CES 2024 presentando gli occhiali intelligenti AirGo3 con la funzione di traduzione in tempo reale.

Ora l’azienda vuole fare un ulteriore passo avanti, con AirGo Vision, un concorrente diretto degli occhiali smart Ray-ban Meta: integrando l’ultimo modello di GPT4 (la versione omni), un assistente vocale integrato, sono in grado di effettuare un riconoscimento visivo istantaneo e di fornire risposte in tempo reale a chi li indossa.

Vedere oltre il visibile

Dotati di una telecamera discretamente integrata, questi occhiali possono, grazie alla potenza del modello OpenAI, decifrare l’ambiente circostante e interagire in diretta con chi li indossa. Ciò che li distingue dai Ray-ban Meta è anche la loro versatilità. Solos li ha progettati per funzionare con altri modelli AI come Claude di Anthropic e Google Gemini, quest’ultimo recentemente potenziato con nuove estensioni. Inoltre, avvisano gli utenti con LED di notifica discretamente integrati quando si riceve una chiamata o un’e-mail.

E non è tutto: l’innovazione di AirGo Vision va oltre le sue funzioni digitali e si distingue per il suo design modulare. Gli utenti possono facilmente sostituire la fotocamera con altri elementi, come ad esempio gli occhiali da sole, adattando gli occhiali a ogni situazione. Un’opzione comoda se si desidera indossarli anche dove non avrebbe senso avere con sé una fotocamera. Questa flessibilità è accompagnata da una gamma di montature complementari, con prezzi compresi tra 89 e 129 dollari.

Un prezzo equo

Sebbene Solos stia ancora mantenendo il riserbo sul prezzo esatto e sulla data di lancio dell’AirGo Vision, le indiscrezioni indicano un prezzo superiore a 249,99 dollari. Almeno, questo è il prezzo che si aspettano gli addetti ai lavori per il modello più semplice, senza fotocamera, che sarà in vendita a luglio.

Questa strategia di prezzo pone l’AirGo Vision in una posizione comoda rispetto ai Ray-Ban di Meta, che partono da 299 dollari. Resta da vedere quanto si dovrà pagare in più per la versione “completa”.