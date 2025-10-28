 Octopus abbassa ancora il costo di luce e gas: ecco le nuove tariffe
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Octopus abbassa ancora il costo di luce e gas: ecco le nuove tariffe

Prosegue la discesa dei prezzi di luce e gas con l'offerta a prezzo fisso della compagnia energetica britannica.
Octopus abbassa ancora il costo di luce e gas: ecco le nuove tariffe
Green Risparmio energetico
Prosegue la discesa dei prezzi di luce e gas con l'offerta a prezzo fisso della compagnia energetica britannica.

Octopus ha rinnovato le tariffe dell’offerta a prezzo fisso, abbassando di nuovo il costo della materia prima luce e gas e confermando il costo di commercializzazione dopo la diminuzione della volta precedente. L’attuale offerta è valida per tutti gli utenti che sceglieranno di sottoscrivere una nuova fornitura entro il 5 novembre.

Prosegue dunque il momento d’oro di Octopus Energy, che si conferma uno dei fornitori luce e gas più convenienti del mercato libero italiano. Tra i suoi principali vantaggi, lo ricordiamo, si annovera la possibilità da parte dei clienti di scegliere la tariffa più bassa anche dopo il primo anno, a differenza di quanto accade con la stragrande maggioranza degli altri fornitori.

Vai all’offerta di Octopus

octopus fissa 12 mesi 5 novembre

Le nuove tariffe valide fino al 5 novembre

Il costo della materia prima Luce è sceso a 0,099 euro/kWh, dai 0,1133 euro/kWh della precedente offerta. Ancora più importante la diminuzione del costo della materia prima Gas, che dai precedenti 0,39 euro/Smc passa a 0,37 euro/Smc. Come detto in più di un’occasione, quelle di Octopus si confermano tra le tariffe più concorrenziali dell’intero mercato libero italiano.

Ecco una panoramica completa delle tariffe dell’offerta Octopus Fissa 12 Mesi valide fino al 5 novembre 2025.

Luce (tariffa monoraria)

  • 0,099 euro/kWh: costo della materia prima Luce bloccato per 12 mesi
  • 72 euro l’anno: costo di commercializzazione

Gas

  • 0,37 euro/Smc: costo della materia prima Gas bloccato per 12 mesi
  • 84 euro l’anno: costo di commercializzazione

Il fornitore Octopus brilla anche in materia di trasparenza, ricordando che in bolletta sono presenti altri costi indipendenti dalla sua volontà. Tra questi si annoverano le spese per il trasporto e la gestione del contatore, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione e le imposte.

Con l’avvento del mese di novembre è probabile che le tariffe inizieranno a salire, anche per via dell’avvicinarsi della stagione invernale, quindi questa offerta per molte persone rappresenta una delle ultime occasioni per bloccare il costo della materia prima luce e gas per un anno intero a un prezzo ultra-competitivo.

Vai all’offerta di Octopus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Bollette più leggere con Engie: due anni di luce e gas a prezzo fisso

Bollette più leggere con Engie: due anni di luce e gas a prezzo fisso
Bonus energia fino a 200€ con Hera Hybrid: l’offerta che TAGLIA le spese di luce e gas

Bonus energia fino a 200€ con Hera Hybrid: l’offerta che TAGLIA le spese di luce e gas
Luce e gas, blocca il prezzo per due anni con Engie: risparmio assicurato

Luce e gas, blocca il prezzo per due anni con Engie: risparmio assicurato
Bollette luce e gas più leggere con Hera: ci sono anche 200€ di sconto

Bollette luce e gas più leggere con Hera: ci sono anche 200€ di sconto
Bollette più leggere con Engie: due anni di luce e gas a prezzo fisso

Bollette più leggere con Engie: due anni di luce e gas a prezzo fisso
Bonus energia fino a 200€ con Hera Hybrid: l’offerta che TAGLIA le spese di luce e gas

Bonus energia fino a 200€ con Hera Hybrid: l’offerta che TAGLIA le spese di luce e gas
Luce e gas, blocca il prezzo per due anni con Engie: risparmio assicurato

Luce e gas, blocca il prezzo per due anni con Engie: risparmio assicurato
Bollette luce e gas più leggere con Hera: ci sono anche 200€ di sconto

Bollette luce e gas più leggere con Hera: ci sono anche 200€ di sconto
Federico Pisanu
Pubblicato il
28 ott 2025
Link copiato negli appunti