 Octopus abbassa il prezzo del gas a 0,37 euro/Smc fino al 5 novembre
Competitivo anche il costo della materia prima luce, sceso sotto i 0,10 euro/kWh: ecco il riepilogo dell'offerta a prezzo fisso.
Competitivo anche il costo della materia prima luce, sceso sotto i 0,10 euro/kWh: ecco il riepilogo dell'offerta a prezzo fisso.

L’inverno si avvicina e per risparmiare sulla prossima bolletta luce e gas è importante poter contare su tariffe competitive. Un aiuto arriva dall’ultima offerta di Octopus, che ha abbassato il prezzo del gas a 0,37 euro/Smc, uno dei prezzi più bassi in assoluto all’interno del mercato libero.

La tariffa in questione rientra nell’offerta a prezzo fisso di Octopus ed è valida per quanti richiederanno una nuova fornitura entro il 5 novembre. Un ulteriore vantaggio nello scegliere il fornitore britannico è l’opportunità di richiedere la tariffa più bassa anche dopo il primo anno, in modo da continuare a risparmiare senza la paura di aumenti o costi nascosti.

L’offerta Octopus Fissa 12 Mesi valida fino al 5 novembre

Con l’ultima offerta Octopus non ha abbassato soltanto il prezzo del gas ma anche quello della luce, portandolo sotto la soglia di 0,10 euro/kWh. Al tempo stesso, ha confermato la riduzione dei costi di commercializzazione della materia prima energia, che sono scesi dai precedenti 84 euro a 72 euro l’anno.

Ecco dunque un riepilogo delle tariffe valide fino al 5 novembre di Octopus Fissa 12 Mesi.

Luce (tariffa monoraria)

  • 0,099 euro/kWh: costo della materia prima energia bloccato per 12 mesi consecutivi
  • 72 euro l’anno: costi di commercializzazione

Gas

  • 0,37 euro/Smc: costo della materia prima gas bloccato per 12 mesi consecutivi
  • 84 euro l’anno: costi di commercializzazione

Stiamo ormai entrando nel mese di novembre e le tariffe di Octopus sono tra le più basse mai registrate in questo 2025, si tratta quindi di un’occasione notevole per tutti coloro che cercano un’offerta luce e gas a prezzo fisso per risparmiare sulla bolletta, mettendosi al riparo dagli aumenti puntuali dei mesi invernali.

Per la massima trasparenza possibile, Octopus ricorda inoltre che in bolletta sono presenti altre voci indipendenti dalla sua volontà (questo discorso vale per tutti i fornitori, badate bene). Tali voci di spesa sono gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione, le imposte e i costi legati alla gestione e al trasporto del contatore.

Pubblicato il 30 ott 2025

30 ott 2025
