Octopus aggiorna le tariffe luce e gas: ecco quelle valide fino al 18 novembre

Octopus ha aggiornato le tariffe luce e gas dell’offerta a prezzo fisso, portando la scadenza al giorno 18 novembre. L’offerta in questione è Octopus Fissa 12 Mesi e prevede il costo della materia prima luce e gas bloccato per 12 mesi consecutivi. Al termine poi del primo anno, i clienti Octopus potranno scegliere di nuovo la tariffa più bassa, a differenza invece di quanto avviene con gli altri fornitori.

Le tariffe concorrenziali, se confrontate con la media del mercato libero italiano, e la politica trasparente dei costi, che peraltro si riflette in una delle bollette più semplici da leggere, sono alla base del grande successo ottenuto in quest’ultimo periodo dalla compagnia energetica britannica nel nostro Paese e negli altri mercati esteri dove è presente.

Le nuove tariffe luce e gas dell’offerta Octopus Fissa 12 Mesi

Di seguito le tariffe dell’offerta Octopus Fissa 12 Mesi, con il costo della materia prima bloccato per 12 mesi indipendentemente dalle variazioni di mercato, valide per tutti coloro che richiederanno la sottoscrizione entro il prossimo 18 novembre.

Luce (tariffa monoraria)

materia prima luce: 0,1078 euro/kWh

costo di commercializzazione: 72 euro l’anno

Gas

materia prima gas: 0,39 euro/Smc

costo di commercializzazione: 84 euro l’anno

Come dicevamo nell’introduzione, la bolletta di Octopus presenta in modo chiaro tutti i costi, anche quelli indipendenti dal fornitore, vale a dire le imposte, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione e le spese per il trasporto e la gestione del contatore.

Per sottoscrivere l’offerta a prezzo fisso di Octopus occorre completare il modulo presente nella pagina dedicata del sito ufficiale. Nella sezione Le tue informazioni vanno inseriti nome, cognome, e-mail, numero di cellulare e codice fiscale. A seguire poi bisogna indicare i dati relativi all’attuale fornitura, quindi aggiungere le informazioni di pagamento per portare a termine la sottoscrizione della nuova fornitura.