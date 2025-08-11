Octopus assicura un risparmio notevole sulla prossima bolletta luce e gas

Se si stanno confrontando le varie offerte luce e gas disponibili nel mercato libero italiano, tra le più interessanti figura quella di Octopus, che permette di bloccare il costo della materia prima per 12 mesi consecutivi. La fornitura in questione è Octopus Fissa 12 Mesi e presenta due tra le tariffe più basse del mercato, per un risparmio assicurato sulla prossima bolletta dell’inverno.

Rispetto agli altri fornitori presenti nel mercato libero, Octopus Energy si distingue per consentire ai suoi utenti la sottoscrizione di una nuova fornitura al prezzo più basso anche dopo la fine del primo anno. In più, il cambio dell’offerta non prevede alcun costo aggiuntivo, né vi sono penali da pagare nel caso si scelga una nuova fornitura.

Le nuove tariffe valide fino al 13 agosto

Ecco dunque un rapido riepilogo delle nuove tariffe legate all’offerta a prezzo fisso di Octopus.

Luce

prezzo della materia prima luce: 0,1133 euro/kWh per 12 mesi consecutivi (prima era 0,1188 euro/kWh)

per 12 mesi consecutivi (prima era 0,1188 euro/kWh) costo per i servizi di commercializzazione: 84 euro all’anno (invariato)

Gas

prezzo della materia prima gas: 0,4195 euro/Smc per 12 mesi consecutivi (invariato)

per 12 mesi consecutivi (invariato) costo per i servizi di commercializzazione: 84 euro all’anno (invariato)

A questi poi si aggiungono i costi indipendenti dal fornitore, vale a dire le spese per il trasporto e la gestione del contatore, gli oneri di sistema e di regolazione, nonché le imposte. Sono costi, lo ripetiamo, indipendenti da Octopus e presenti in tutte le bollette degli altri fornitori.

Octopus Energy nasce nel 2016 nel Regno Unito, dove anno dopo anno conquista un numero sempre maggiore di clienti, fino a diventare primo fornitore di energia elettrica del Paese in meno di dieci anni dalla sua nascita. Oggi Octopus è un operatore apprezzato in vari Paesi nel mondo, tra cui l’Italia.

Ricordiamo infine che le tariffe indicate qui sopra, 0,1133 euro/kWh per la luce e 0,4195 euro/Smc per il gas, sono valide per quanti completeranno l’attivazione della fornitura entro il 13 agosto 2025.