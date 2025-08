Octopus: ecco le nuove tariffe luce e gas valide fino al 13 agosto

Il fornitore energetico britannico Octopus ha rinnovato le tariffe luce e gas dell’offerta Octopus Fissa 12 Mesi, attraverso cui è possibile bloccare il costo della materia prima per 12 mesi consecutivi. Rispetto all’ultima offerta di fine luglio, il prezzo della luce ha toccato un nuovo minimo, mentre non hanno subito variazioni né il prezzo del gas né i costi relativi ai servizi di commercializzazione.

In meno di dieci anni Octopus Energy è riuscito a diventare il primo fornitore energetico nel Regno Unito, dove è nato nel 2016. Tra i suoi principali punti di forza si annoverano le tariffe a prezzo concorrenziale, la trasparenza a livello contrattuale e la facilità con cui si possono leggere le bollette.

Le tariffe luce e gas di Octopus Fissa 12 Mesi valide fino al 13 agosto

Nell’ambito della nuova offerta Octopus Fissa 12 Mesi, il fornitore britannico ha abbassato il costo della materia prima luce a 0,1133 euro/kWh, rispetto ai 0,1188 euro/kWh richiesti in precedenza. Ancora una volta, si tratta di uno dei valori più bassi in tutto il mercato libero italiano e tra i più vantaggiosi per chi sta valutando il passaggio a un’offerta con costo bloccato per un anno.

Invariato invece il costo relativo alla materia prima gas e ai servizi di commercializzazione: 0,419 euro/Smc e 84 euro all’anno. Ecco dunque il riepilogo completo di quanto appena scritto.

Luce

costo della materia prima energia luce: 0,1133 euro/kWh (prezzo bloccato per 12 mesi consecutivi)

(prezzo bloccato per 12 mesi consecutivi) costo per i servizi di commercializzazione: 84 euro all’anno

Gas

costo della materia prima energia gas: 0,419 euro/Smc (prezzo bloccato per 12 mesi consecutivi)

(prezzo bloccato per 12 mesi consecutivi) costo per i servizi di commercializzazione: 84 euro all’anno

Al termine dei 12 mesi, i clienti Octopus hanno l’opportunità di scegliere di nuovo le tariffe più convenienti, a differenza di quanto accade con le offerte della concorrenza. Le tariffe citate qui sopra, lo ricordiamo, sono valide per quanti sottoscriveranno una nuova fornitura entro il 13 agosto 2025.