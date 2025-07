Octopus: ecco le nuove tariffe valide fino al 31 luglio 2025

Per chi in questi ultimi giorni di luglio sta valutando il cambio di fornitura luce e gas, segnaliamo le nuove tariffe dell’offerta Octopus Fissa 12 Mesi, tra le più competitive del mercato libero italiano. La proposta del fornitore energetico britannico Octopus consente inoltre di bloccare il costo della materia prima luce e gas per un anno consecutivo.

Tra i principali vantaggi di Octopus si annoverano la politica trasparente dei costi, l’assenza di vincoli e penali in caso di nuovo cambio della fornitura, e la possibilità di scegliere la tariffa più conveniente ogni volta che lo si ritiene opportuno in base a quelle che sono le proprie esigenze.

Le tariffe dell’ultima offerta Octopus Fissa 12M fino al 31 luglio 2025

Entriamo ora nel dettaglio dell’ultima proposta di Octopus Fissa 12 Mesi. Le tariffe seguenti sono valide per tutti coloro che sottoscriveranno una nuova fornitura con Octopus entro il 31 luglio 2025.

Luce

materia prima luce: 0,1188 euro/kWh (costo bloccato per 12 mesi consecutivi)

(costo bloccato per 12 mesi consecutivi) servizi di commercializzazione: 84 euro/anno

Gas

materia prima gas: 0,419 euro/Smc (costo bloccato per 12 mesi consecutivi)

(costo bloccato per 12 mesi consecutivi) servizi di commercializzazione: 84 euro/anno

Ci sono poi da contare anche gli altri costi presenti in bolletta ma indipendenti dal fornitore Octopus Energy, vale a dire le imposte, gli oneri di regolazione, gli oneri di sistema e le spese associate al trasporto e alla gestione del contatore.

Si tratta di una delle ultime possibilità per approfittare dei prezzi più convenienti di tutto l’anno riguardo al costo della materia prima luce e gas, complice l’estate. Con ogni probabilità i prezzi torneranno a salire al termine delle vacanze estive, con l’arrivo dell’autunno e le prime giornate invernali.

Grazie a Octopus Fissa 12 Mesi, lo ricordiamo, è possibile bloccare il costo della materia prima luce e gas per un anno, rendendosi così indipendenti da quelle che sono le oscillazioni del mercato.