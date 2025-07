Octopus Energia: la tariffa luce e gas perfetta per il risparmio, bloccata per 12 mesi

Facciamo un piccolo test: ti è mai capitato di ricevere una bolletta e non capire da dove arrivassero tutte quelle voci strane? Sicuramente sì, ecco quindi un’alternativa chiara, onesta e facile da capire: si chiama Octopus Energia.

Prezzo bloccato e trasparente per 12 mesi

Con Octopus non serve essere un esperto di energia per approfittare di un’offerta davvero vantaggiosa. La tariffa è bloccata per 12 mesi, quindi nessun rischio di brutte sorprese se i prezzi aumentano. Paghi sempre la stessa quota per la componente energia, e hai tutto sotto controllo. Non devi spulciare mille asterischi o leggere condizioni complicate: l’offerta è trasparente, facile da attivare online e senza vincoli strani.

Con l’offerta Octopus Fissa 12 Mesi, il prezzo per la componente energia è:

0,094 €/kWh per la luce

0,375 €/Smc per il gas

Queste tariffe non cambiano per un anno intero. Significa che puoi pianificare meglio le spese, senza paura che la bolletta ti rovini il mese. Certo, ci sono ancora le tasse e gli oneri di sistema previsti per legge, ma almeno il cuore della bolletta – quello che spesso varia di più -— resta stabile. Oltre alla convenienza, Octopus si distingue per tre cose:

Energia 100% rinnovabile : usi elettricità prodotta solo da fonti green certificate.

: usi elettricità prodotta solo da fonti green certificate. Servizio clienti umano e disponibile : niente bot frustranti, ma persone vere pronte ad aiutarti.

: niente bot frustranti, ma persone vere pronte ad aiutarti. Attivazione rapida online, senza interruzioni, costi di attivazione o tecnici in casa.

E se già hai luce o gas con un altro gestore? Nessun problema. Octopus si occupa di tutto, gratis e senza burocrazia. In breve, è perfetta se vuoi una tariffa semplice e senza sorprese, cerchi prezzi bloccati per un anno, non ti va di perdere tempo con clausole complicate e soprattutto se vuoi contribuire a un mondo più green. Visita oggi stesso il sito di Octopus Energia e scopri la vera convenienza.