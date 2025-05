Octopus Energia: soluzioni energetiche trasparenti e convenienti

Un fornitore premiato e affidabile

Octopus Energy è parte del gruppo internazionale Octopus Energy Group Limited, noto per la sua forte impronta green e l’eccellente servizio clienti. In Italia, ha già ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui quello di “Campione della Crescita” e “Miglior Servizio Clienti”.

Nessun vincolo, nessuna sorpresa

Le offerte Octopus sono trasparenti e prive di costi nascosti: potrai cambiare idea in qualsiasi momento senza pagare penali, un vantaggio non trascurabile in un mercato in continua evoluzione.

Per conoscere l’offerta completa di Octopus Energy clicca qui.