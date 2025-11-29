 Octopus Energy: accendi tutte le lucine di Natale e cucina no stop, la bolletta non cambia mai
Accendi tutte le luci di Natale e prepara il cenone senza ansia: con Octopus Energy blocchi il prezzo di luce e gas per 12 mesi.
Green Risparmio energetico
Accendi tutte le luci di Natale e prepara il cenone senza ansia: con Octopus Energy blocchi il prezzo di luce e gas per 12 mesi.

A Natale puoi accendere tutte le lucine che vuoi e tenere il gas acceso per ore senza ansia, perché con Octopus Energy blocchi il prezzo di luce e gas per 12 mesi e vivi feste e consumi extra con totale tranquillità. Sapere che la tariffa resta sempre la stessa ti permette di goderti cenoni, pranzi infiniti e decorazioni luminose senza temere sorprese in bolletta.

Perché il prezzo bloccato ti salva le feste

Le settimane natalizie sono un’esplosione di luci, profumi e calore domestico. Le decorazioni luminose restano accese dal pomeriggio fino a tarda sera, il forno lavora a pieno ritmo per dolci, arrosti e antipasti, mentre il gas rimane acceso per ore a preparare brodi, secondi, contorni e tutte le ricette della tradizione. È un periodo meraviglioso, ma anche uno dei momenti dell’anno in cui la casa consuma più energia in assoluto. In molti vivono questo aumento con preoccupazione, temendo bollette più alte proprio durante le feste, quando si vorrebbe solo pensare alla famiglia, alla tavola imbandita e alla magia delle lucine colorate.

Con una tariffa a prezzo bloccato per 12 mesi, tutta questa ansia semplicemente svanisce. Octopus Energy permette infatti di proteggersi dagli aumenti imprevisti garantendo un costo stabile per un anno intero, così ogni ora in più con il forno acceso o ogni filo di luci che illumina la casa non diventa un motivo di stress. Puoi preparare la Vigilia con il gas acceso da metà pomeriggio, cuocere lentamente i piatti che ami e lasciare brillare l’albero e il presepe per tutta la sera, sapendo che non ci sarà alcuna sorpresa nella prossima bolletta. L’energia fornita è 100% rinnovabile, un aspetto importante soprattutto in un periodo dell’anno in cui i consumi si alzano e diventa ancora più prezioso scegliere una soluzione sostenibile. Bloccare oggi il prezzo significa proteggere il domani e vivere ogni momento di questo Natale – e dell’anno intero – con una preoccupazione in meno.

Roberta Bonori
29 nov 2025
