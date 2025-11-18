Octopus Energy anticipa il Black Friday con l'offerta che taglia le bollette

Siamo in pieno clima “Black Friday” ed è oggi il momento giusto per poter attivare nuove offerte luce e gas. Con la promo in corso, infatti, per chi sceglie Octopus Energy c’è la possibilità di bloccare il prezzo per 12 mesi fino a 0,1078 €/kWh per la luce e 0,39 €/Smc per il gas naturale. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Octopus Energy.

Perché scegliere Octopus Energy

Con Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo dell’energia per 12 mesi. La promozione in questione permette l’accesso alle seguenti condizioni di fornitura:

0,1078 €/kWh per la luce, con un costo di commercializzazione di 72 euro all’anno

per la luce, con un costo di commercializzazione di 72 euro all’anno 0,39 €/Smc per il gas naturale, con un costo di commercializzazione di 84 euro all’anno

Si tratta di un’offerta in grado di garantire diversi vantaggi. Il prezzo bloccato permette di ottenere una protezione dai rincari, nel lungo periodo. Il costo dell’energia ridotto, invece, offre un risparmio netto, soprattutto per chi consuma tanto. Il costo di commercializzazione tra i più bassi del mercato rappresenta un’opportunità per minimizzare le bollette, soprattutto per chi consuma poco.

Per accedere alla promozione basta avere a disposizione i dati dell’intestatario e i dati della fornitura (codice POD per la luce e codice PDR per il gas). Da segnalare anche la necessità di avere le coordinate del conto corrente per attivare la domiciliazione della bolletta. La promozione in questione è valida solo per un breve periodo di tempo e rappresenta un’occasione da cogliere al volo per poter dare un taglio netto al costo delle bollette, sia nel breve periodo che nel lungo periodo.

Per attivare subito l’offerta basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata, completando la sottoscrizione della promozione in pochi passaggi.