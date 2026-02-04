Octopus Energy: ecco il prezzo bloccato contro i rincari su luce e gas

In un mercato energetico sempre più imprevedibile, cautelarsi con un’offerta a prezzo fisso è la soluzione migliore per evitare brutte sorprese sulle bollette di luce e gas e sapere esattamente quanto andrai a spendere a seconda dei tuoi consumi. Octopus Energy ti propone una tariffa a prezzo fisso conveniente e valida per un anno sia per la luce che per il gas, te ne parliamo subito dopo il pulsante.

La promozione è valida fino al 5 febbraio 2026 e prevede un prezzo luce fissato a 0,1155 €/kWh a cui aggiungere il costo di commercializzazione di 6€ al mese. Per il gas, invece, il prezzo sarà di 0,345€/Smc, anche qui con costi di commercializzazione mensili pari a 7€. In entrambi i casi parliamo di un prezzo bloccato per 12 mesi, con tutti gli altri costi, come trasporto, gestione del contatore, oneri del sistema, imposte e così via, che restano invariati perché indipendenti dal fornitore.

Cosa accadrà dopo la scadenza di un anno? Potrai scegliere nuovamente la tariffa più conveniente tra le opzioni Octopus, che sia una nuova fissa o la formula Flex, in modo da continuare a sapere esattamente quanto andrai a spendere.

Un ultimo dettaglio: la potenza del contatore luce e la classe del contatore gas rimangono esattamente come nel tuo contratto attuale, così non devi preoccuparti di modifiche tecniche o interventi. Tuttavia, se in futuro avrai bisogno di cambiare potenza o classe, potrai farlo dopo l’attivazione in totale autonomia.