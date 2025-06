Octopus Energy: luce e gas trasparenti, zero stress e tanto risparmio

Octopus Energy è la soluzione che ti farà tornare il sorriso di fronte alla bolletta di luce e gas. Ti offre tariffe trasparenti, zero costi nascosti e un occhio di riguardo all’ambiente, così potrai risparmiare senza dover rinunciare alle maratone di film e ai pomeriggi passati a cucinare ricette complicate.

Tariffe a misura di famiglia (e di portafoglio)

Octopus Energy ha pensato a due piani perfetti per la tua casa, qualunque sia il tuo stile di vita:

Octopus Fissa 12 Mesi : blocca il prezzo per un anno, così anche quando decidi di cucinare la pasta al forno per un esercito, sai sempre quanto pagherai.

Octopus Flex: la scelta ideale per chi ama l’adrenalina! Segue l’andamento del mercato, quindi se il prezzo scende, il tuo portafoglio canta. Ottimo se sei uno chef da risotto all’onda e vuoi giocarti la partita dei prezzi come un vero stratega.

Passare a Octopus Energy è un gioco da ragazzi: vai sul sito ufficiale, scegli la tariffa che fa per te e in pochi minuti è tutto fatto. Nessun tecnico in casa, nessun cambio contatore: la transizione è fluida come la crema al mascarpone. Non è solo questione di soldi. Octopus Energy è tutta energia rinnovabile: vento, sole e natura, senza rinunciare a un servizio serio e veloce. Così mentre guardi la tua bolletta che finalmente non ti fa più paura, puoi anche dire di aver dato una mano al pianeta. Pronto a smettere di preoccuparti delle bollette? Vai sul sito di Octopus Energy, trova la tariffa che fa per te e inizia a goderti la vita… e le tue serate a luci accese!