Octopus Energy: risparmia su luce e gas, scegli la tariffa su misura per te

Con Octopus Energy puoi scegliere tra due tariffe semplici, trasparenti e 100% rinnovabili, pensate per adattarsi al tuo stile di vita. Prezzi chiari, massima flessibilità e la sicurezza di un servizio premiato per la qualità: che tu preferisca la stabilità di un prezzo fisso o la flessibilità di un piano indicizzato, c’è sempre una soluzione su misura per te.

Octopus Energy propone due offerte pensate per soddisfare le esigenze di chi cerca chiarezza, trasparenza e sostenibilità. Entrambe garantiscono luce 100% rinnovabile, assenza di vincoli e si possono attivare fino al 13 agosto 2025.

Octopus Fissa 12M

Questa opzione offre la sicurezza di un prezzo bloccato per 12 mesi, ideale per chi vuole proteggersi dalle oscillazioni del mercato:

Luce : 0,1133 €/kWh

Gas : 0,4195 €/Smc

Quota di commercializzazione: 84 €/anno (sia per luce che gas)

Con questo piano, sai da subito quanto spenderai per la materia prima, senza sorprese.

Octopus Flex

La soluzione indicizzata per chi preferisce seguire l’andamento del mercato:

Luce : PUN Mono + 0,0055 €/kWh

Gas : PSVDAm + 0,08 €/Smc

Quota di commercializzazione: 84 €/anno (sia per luce che gas)

Un piano dinamico, ideale per chi vuole approfittare dei possibili ribassi dei prezzi.

Vantaggi dell’offerta

Entrambe le tariffe condividono una serie di vantaggi pensati per offrire massima libertà e sostenibilità: l’energia fornita è 100% rinnovabile, contribuendo concretamente alla riduzione dell’impatto ambientale; non ci sono vincoli o penali, così puoi cambiare offerta in qualsiasi momento senza preoccupazioni; inoltre, il tuo contatore resterà invariato in termini di potenza e classe, con la possibilità di modificarne i parametri solo se e quando lo desideri, dopo l’attivazione. Inoltre, Octopus Energy si distingue per il miglior servizio clienti, come dimostrano i riconoscimenti ricevuti, e per il suo impegno nella crescita sostenibile.

Per attivare l’offerta di Octopus Energy clicca qui.