 Octopus Energy, risparmio immediato su luce e gas con il prezzo bloccato
L'offerta Octopus Energy include luce 100% rinnovabile e prezzo bloccato per 12 mesi senza vincoli, con attivazione veloce online.
L'offerta Octopus Energy include luce 100% rinnovabile e prezzo bloccato per 12 mesi senza vincoli, con attivazione veloce online.

Per te che vuoi risparmiare sui costi di luce e gas, Octopus Energy ha la tariffa giusta: prezzo bloccato per un anno, luce 100% rinnovabile e attivazione in meno di due minuti direttamente online. Così ti proteggi dalle oscillazioni del mercato e risparmi. Ecco tutti i dettagli.

Attiva ora l’offerta Octopus Energy

Vantaggi concreti per chi attiva oggi

L’offerta Octopus Energy ti permette di bloccare il costo della materia prima luce e gas: così eviti brutte sorprese in bolletta. Nello specifico, per una tariffa monoraria, il costo della luce è di 0,1045 €/kWh, mentre quello del gas è di 0,36 €/Smc. Le spese di commercializzazione sono di 72 euro l’anno per la luce e 84 euro per il gas.

Dopo 12 mesi, avrai due opzioni: potrai proseguire con una tariffa fissa oppure optare per la tariffa Flex. Restano naturalmente esclusi tutti i costi indipendenti dal fornitore, ma regolati a livello nazionale: trasporto, oneri di sistema e imposte.

Octopus Energy, prezzo bloccato per un anno

Inoltre, l’energia è rinnovabile al 100%, senza costi extra. Octopus Energy, con la sua offerta a prezzo fisso, garantisce un risparmio reale, che ti protegge dagli alti e bassi del mercato e ti permette di avere bollette sempre contenute e trasparenti. E se cambi idea, nessun problema: puoi sempre passare ad altro fornitore senza penali.

Attiva Octopus Energy online, non ci vorranno che pochissimi minuti. Hai tempo fino al 10 dicembre per attivare una nuova fornitura a queste vantaggiosissime condizioni contrattuali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 1 dic 2025

Eleonora Busi
Pubblicato il
1 dic 2025
