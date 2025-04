Octopus Energy: scopri le tariffe luce e gas 100% energia rinnovabile

Octopus Energy è la soluzione migliore se cerchi le migliori tariffe per luce e gas senza rinunciare all’ecosostenibilità. Questa compagnia, infatti, ti offre soltanto energia pulita, prezzi onesti e un servizio clienti che ti risponde in meno di un minuto. Puoi scegliere tra due differenti opzioni su misura, che vedremo subito insieme.

Octopus Energy: tariffe luce e gas 100% green

Queste le due possibilità che ti vengono offerte con Octopus Energy: Octopus Fissa 12M, se vuoi la tranquillità di un prezzo bloccato per un anno (0,1397 €/kWh per la luce e 0,513 €/Smc per il gas, più 96 €/anno per ciascun servizio) e Octopus Flex, perfetta se preferisci un prezzo variabile legato all’andamento del mercato (PUN Mono + 0,011 €/kWh per la luce e PSVDAm + 0,08 €/Smc per il gas, con solo 84 €/anno di costi di commercializzazione).

I costi, come vedi, sono chiari e senza sorprese, con IVA e imposte escluse e con energia 100% da fonti rinnovabili prodotta in Italia. E ne vale la pena approfittarne adesso perché le offerte sono valide fino al 16 aprile, quindi se vuoi tagliare le bollette e fare una scelta sostenibile questo è il momento giusto.

Con Octopus Energy potrai cambiare fornitore in un attimo, senza interruzioni del servizio e senza costi nascosti. Risparmi, rispetti l’ambiente e parli con un’assistenza clienti pronta a soddisfare le tue esigenze. Passa a Octopus ora e scopri la differenza.