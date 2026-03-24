Octopus Energy: tariffa luce e gas 100% green e prezzo bloccato

In un periodo in cui i prezzi di luce e gas possono cambiare frequentemente, sempre più famiglie cercano tariffe stabili e trasparenti. L’offerta Octopus Fissa 12M di Octopus Energy nasce proprio con questo obiettivo: offrire energia 100% rinnovabile con il costo della materia prima bloccato per 12 mesi, permettendo di avere maggiore controllo sulle spese energetiche.

L’offerta è dedicata alle utenze domestiche e si distingue per la semplicità delle condizioni contrattuali: nessun vincolo di permanenza e nessuna penale di uscita, con la possibilità di gestire tutto online in modo rapido.

Prezzo luce e gas bloccato per un anno

Con Octopus Fissa 12M il prezzo della materia prima luce è fissato a 0,1573 €/kWh, mentre per il gas il prezzo della materia prima è 0,59 €/Smc. A questi costi si aggiunge una quota di commercializzazione pari a 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas, IVA e imposte escluse. Bloccare il prezzo per 12 mesi permette di proteggersi da eventuali aumenti del mercato energetico e avere una maggiore prevedibilità delle bollette mensili.

Energia 100% rinnovabile e offerta senza vincoli

Uno degli aspetti più importanti dell’offerta è che l’energia elettrica fornita proviene da fonti rinnovabili, una scelta sempre più diffusa tra le famiglie che vogliono ridurre l’impatto ambientale dei propri consumi. Allo stesso tempo, Octopus mantiene una politica molto chiara: l’offerta è senza vincoli, quindi è possibile cambiare fornitore in qualsiasi momento se le esigenze cambiano.

Attivazione semplice e senza interruzioni

Il passaggio a Octopus Energy avviene senza interruzioni di servizio e senza interventi tecnici sul contatore. La potenza del contatore luce e la classe del contatore gas restano le stesse del contratto attuale e possono essere modificate successivamente, se necessario. La procedura di attivazione è completamente online e richiede pochi minuti: basta inserire i propri dati, scegliere la tariffa e completare la richiesta.

Una soluzione per chi cerca stabilità e sostenibilità

Octopus Fissa 12M è una tariffa pensata per chi desidera energia verde, prezzo stabile e nessun vincolo contrattuale. In un mercato energetico in continua evoluzione, bloccare il prezzo per un anno può essere una scelta utile per gestire meglio il budget familiare e evitare sorprese in bolletta. Per conoscere l’offerta completa di Octopus Energy clicca qui.