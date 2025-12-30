Octopus Energy: tariffe chiare e luce 100% rinnovabile

Nel panorama energetico segnato da forte volatilità dei prezzi e crescente attenzione alla sostenibilità, Octopus Energypropone un modello semplice e trasparente. Le offerte Octopus si rivolgono alle utenze domestiche che cercano chiarezza contrattuale, tariffe leggibili e energia elettrica 100% rinnovabile, senza vincoli. L’offerta tariffaria attuale è attivabile fino al 30 dicembre 2025.

Prezzi chiari e costi sotto controllo

L’offerta Octopus Fissa 12M è pensata per chi desidera stabilità: il costo della materia prima è bloccato per 12 mesi, riducendo l’esposizione alle oscillazioni di mercato. La luce è proposta a 0,099 €/kWh, mentre il gas a 0,35 €/Smc. I costi di commercializzazione sono pari a 72 €/anno per la luce e 84 €/anno per il gas. Le tariffe sono al netto di IVA e imposte, con perdite di rete incluse.

Per chi preferisce seguire l’andamento dei mercati, Octopus Flex adotta una struttura indicizzata: PUN Mono + 0,0088 €/kWh per l’energia elettrica e PSVDAm + 0,08 €/Smc per il gas, mantenendo invariati i costi di commercializzazione. Una soluzione adatta a utenti informati che vogliono beneficiare di eventuali ribassi.

Un’esperienza digitale pensata per l’utente

Uno degli elementi distintivi dell’offerta di Octopus Energy è la gestione completamente digitale della fornitura. Dall’attivazione al monitoraggio dei consumi, tutto avviene online in modo intuitivo e trasparente. L’utente può tenere sotto controllo la spesa, verificare i dettagli contrattuali e accedere all’assistenza senza procedure lunghe e complesse. Un approccio che punta a ridurre burocrazia e incomprensioni, migliorando il rapporto tra fornitore e cliente finale.

Energia rinnovabile e zero complicazioni

Octopus fornisce luce 100% rinnovabile e non modifica la potenza del contatore o la classe del contatore gas rispetto al contratto attuale. Eventuali variazioni possono essere richieste successivamente, evitando ostacoli in fase di attivazione. L’intero processo è digitale, lineare e una volta attivata l’offerta non sono previsti vincoli. Per conoscere l’offerta completa di Octopus Energy clicca qui.