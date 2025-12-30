 Octopus Energy: tariffe chiare e luce 100% rinnovabile
Octopus Energy propone tariffe luce e gas trasparenti, rinnovabili e senza vincoli, con prezzi fissi o indicizzati, costi chiari e riconoscimenti indipendenti sul servizio clienti.
Nel panorama energetico segnato da forte volatilità dei prezzi e crescente attenzione alla sostenibilità, Octopus Energypropone un modello semplice e trasparente. Le offerte Octopus si rivolgono alle utenze domestiche che cercano chiarezza contrattuale, tariffe leggibili e energia elettrica 100% rinnovabile, senza vincoli. L’offerta tariffaria attuale è attivabile fino al 30 dicembre 2025.

Prezzi chiari e costi sotto controllo

L’offerta Octopus Fissa 12M è pensata per chi desidera stabilità: il costo della materia prima è bloccato per 12 mesi, riducendo l’esposizione alle oscillazioni di mercato. La luce è proposta a 0,099 €/kWh, mentre il gas a 0,35 €/Smc. I costi di commercializzazione sono pari a 72 €/anno per la luce e 84 €/anno per il gas. Le tariffe sono al netto di IVA e imposte, con perdite di rete incluse.

Per chi preferisce seguire l’andamento dei mercati, Octopus Flex adotta una struttura indicizzata: PUN Mono + 0,0088 €/kWh per l’energia elettrica e PSVDAm + 0,08 €/Smc per il gas, mantenendo invariati i costi di commercializzazione. Una soluzione adatta a utenti informati che vogliono beneficiare di eventuali ribassi.

Un’esperienza digitale pensata per l’utente

Uno degli elementi distintivi dell’offerta di Octopus Energy è la gestione completamente digitale della fornitura. Dall’attivazione al monitoraggio dei consumi, tutto avviene online in modo intuitivo e trasparente. L’utente può tenere sotto controllo la spesa, verificare i dettagli contrattuali e accedere all’assistenza senza procedure lunghe e complesse. Un approccio che punta a ridurre burocrazia e incomprensioni, migliorando il rapporto tra fornitore e cliente finale.

Energia rinnovabile e zero complicazioni

Octopus fornisce luce 100% rinnovabile e non modifica la potenza del contatore o la classe del contatore gas rispetto al contratto attuale. Eventuali variazioni possono essere richieste successivamente, evitando ostacoli in fase di attivazione. L’intero processo è digitale, lineare e una volta attivata l’offerta non sono previsti vincoli. Per conoscere l’offerta completa di Octopus Energy clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 30 dic 2025

30 dic 2025
