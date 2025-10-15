 Octopus Energy: trasparenza, sostenibilità e risparmio in un’unica offerta
Octopus Energy offre luce e gas 100% rinnovabili con tariffe fisse o indicizzate, attivazione online in 2 minuti e servizio clienti premiato. Trasparenza e sostenibilità garantite.
Scegliere un fornitore di luce e gas oggi significa molto più che cercare il prezzo più basso. Con Octopus Energy, l’obiettivo è unire risparmio, trasparenza e rispetto per l’ambiente. Le nuove offerte Octopus Fissa 12M e Octopus Flex offrono energia 100% rinnovabile prodotta in Italia, prezzi chiari e la libertà di cambiare in qualsiasi momento, senza vincoli né penali.

Attiva l’offerta di Octopus Energy

Con Octopus Energy, sostenibilità e risparmio diventano una scelta quotidiana. Octopus Energy si distingue per un modello chiaro e digitale, le nuove offerte Octopus Fissa 12M e Octopus Flex, Octopus propone soluzioni pensate per chi cerca prezzi competitivi, energia 100% rinnovabile e totale libertà contrattuale.

Octopus Fissa 12M: stabilità e chiarezza nei costi

 L’offerta Octopus Fissa 12M, disponibile, fino al 22 ottobre 2025, è ideale per chi desidera certezza nei costi e tranquillità per 12 mesi.

  • Luce: 0,1133 €/kWh

  • Gas: 0,39 €/Smc

  • Commercializzazione: 72 €/anno per la luce e 84 €/anno per il gas

Tutti i prezzi sono IVA e imposte escluse, ma includono le perdite di rete. Il costo della materia prima resta bloccato per un anno intero, consentendo di pianificare le spese domestiche con serenità anche in un contesto di volatilità energetica.

Octopus Flex: l’energia che segue il mercato

Per chi preferisce un’offerta dinamica, è disponibile anche l’Octopus Flex prevede un prezzo della materia prima indicizzato ai valori di mercato:

  • Luce: PUN + 0,0088 €/kWh

  • Gas: PSVDAm + 0,08 €/Smc

  • Commercializzazione: 72 €/anno per la luce e 84 €/anno per il gas

Attivazione semplice e digitale

Attivare un contratto con Octopus richiede meno di due minuti online. Bastano una bolletta recente e i propri dati per completare la procedura: nessun intervento tecnico, nessuna interruzione del servizio e la possibilità di modificare successivamente potenza o classe del contatore. Per conoscere l’offerta completa di Octopus Energy clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 ott 2025

