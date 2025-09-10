 Octopus Fissa 12 mesi e Flex: due soluzioni per bollette senza imprevisti
Octopus Energy offre due tariffe: Fissa 12M con prezzo bloccato e Flex indicizzata al mercato, entrambe 100% rinnovabili, senza vincoli e penali, valide fino al 16/09/2025.
Green
Stanco delle sorprese in bolletta? Octopus Energy ha pensato a due soluzioni semplici e trasparenti, attivabili fino al 16 settembre 2025, per garantirti energia rinnovabile al 100% senza vincoli o penali. Con le offerte Octopus Fissa 12M e Octopus Flex, puoi scegliere se bloccare il prezzo della materia prima per 12 mesi o se seguire l’andamento del mercato, con la sicurezza di tariffe chiare e senza costi nascosti.

Risparmia su luce e gas con Octopus Energy

Octopus Fissa 12M: la sicurezza di un prezzo bloccato

Vuoi la certezza di un prezzo bloccato? Con Octopus Fissa 12M la materia prima luce e gas resta invariata per 12 mesi.

  • Materia prima luce: 0,1089 €/kWh

  • Materia prima gas: 0,4295 €/Smc

  • Quota di commercializzazione: 84 €/anno per luce e 84 €/anno per gas

In questo modo puoi pianificare le tue spese energetiche con tranquillità, senza sorprese legate alle oscillazioni dei mercati.

Octopus Flex: segui il mercato

Se invece preferisci un’offerta indicizzata che segue l’andamento dei prezzi, Octopus Flex è la scelta ideale.

  • Materia prima luce: PUN Mono + 0,0088 €/kWh

  • Materia prima gas: PSVDAm + 0,08 €/Smc

  • Quota di commercializzazione: 84 €/anno per luce e 84 €/anno per gas

Una soluzione dinamica, pensata per chi vuole approfittare delle possibili riduzioni di prezzo e restare in linea con il mercato dell’energia.

Energia 100% rinnovabile e zero vincoli

Che tu preferisca la stabilità di un prezzo bloccato o un’offerta che segue l’andamento del mercato, avrai energia elettrica 100% rinnovabile e la libertà di cambiare quando vuoi, senza penali. La potenza e la classe dei contatori resteranno le stesse, con possibilità di modifica dopo l’attivazione.

Un processo semplice e digitale

Attivare l’offerta di Octopus è semplice con una procedura completamente digitale: bastano una bolletta recente, i tuoi dati e scegliere il metodo di pagamento preferito. Il tutto senza interruzioni di servizio e senza burocrazia complicata. Per conoscere l’offerta completa di Octopus Energia clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 set 2025

Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
10 set 2025
