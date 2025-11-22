 Octopus Fissa 12 mesi: l’offerta che cancella l’ansia da bolletta e ti fa godere la vita
Ansia da bolletta? Con Octopus Energy il canone resta fisso per un anno intero. Niente rincari, nessun costo nascosto. Scopri come attivarla.
Green Risparmio energetico
C’è un momento che ormai tutti conosciamo: quello in cui arriva la bolletta e, prima ancora di aprirla, sale la paura di scoprire l’ennesimo aumento. Octopus Energy rompe questo meccanismo e propone un approccio diverso: con Octopus Fissa 12M, il tuo canone mensile non cambia per un anno intero. Nessun rincaro improvviso, nessuna variazione, nessuna sorpresa scomoda. Una certezza, finalmente.

Un’occasione reale, da cogliere al volo

Bloccare i prezzi oggi significa sottrarsi agli aumenti futuri. Con Octopus Fissa 12M puoi assicurarti una bolletta stabile e prevedibile, senza oscillazioni e senza rincari legati al mercato energetico. Una scelta che vale per dodici mesi e che tutela il tuo portafoglio nel lungo periodo. Il vantaggio non è solo economico: è soprattutto psicologico. Avere un costo fisso significa eliminare l’ansia del prossimo mese e non dover più temere l’imprevisto. I numeri, quelli veri: trasparenti e senza voci nascoste

  • 0,1067 €/kWh per l’energia elettrica

  • 0,397 €/Smc per il gas naturale

  • 7€ al mese di costo di commercializzazione per ciascuna fornitura

Non esistono condizioni in piccolo, spese extra o costi aggiuntivi che compaiono in fattura. Ciò che attivi è ciò che pagherai per i prossimi dodici mesi. Sempre più persone stanno scegliendo Octopus Energy perché, a differenza di molte offerte difficili da interpretare, propone delle condizioni chiare, leggibili e prive di tecnicismi fuorvianti. I prezzi risultano tra i più competitivi presenti oggi sul mercato e la trasparenza non è solo una promessa: si traduce in un canone fisso e definito, senza spese aggiuntive che compaiono all’improvviso in bolletta. Anche il processo di attivazione è pensato per essere semplice e interamente online. Per completarlo bastano i dati dell’intestatario, il codice POD per la luce, il codice PDR per il gas e l’IBAN per attivare la domiciliazione bancaria. Pochi minuti, nessuna telefonata prolungata e nessuna burocrazia complessa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 nov 2025

Roberta Bonori
22 nov 2025
