Octopus Fissa 12 Mesi: l'offerta luce e gas a prezzo fisso scade oggi

In data odierna, giovedì 13 febbraio, scade l’offerta luce e gas a prezzo fisso Octopus Fissa 12 Mesi, tra le più economiche per quanti sono alla ricerca di una tariffa luce e gas competitiva. L’offerta è attivabile direttamente online sulla pagina dedicata del sito Octopus, dove viene presentato un riepilogo dettagliato dei costi per la massima trasparenza possibile (che poi è uno dei tratti distintivi della società energetica).

Octopus Energy è il primo fornitore energetico del Regno Unito. La sua nascita risale al 2016 e in meno di 10 anni ha avuto la capacità di convincere milioni di persone a scegliere le sue tariffe ultra-concorrenziali non soltanto in UK ma in molti altri Paesi d’Europa, Italia inclusa, facendo leva non soltanto sui prezzi competitivi ma anche su una politica dei costi trasparente.

I dettagli dell’offerta Octopus Fissa 12 Mesi

Con l’offerta Octopus Fissa 12 Mesi il costo della materia prima è bloccato per un anno. Al termine poi dei dodici mesi, a differenza di quanto accade con la maggior parte degli altri fornitori energetici, Octopus dà la possibilità di scegliere di nuovo la tariffa più conveniente in base ai propri consumi, in modo così da continuare a risparmiare anche dopo il primo anno.

Detto questo, ecco il riepilogo dettagliato dell’offerta.

Luce

costo della materia prima Luce: 0,143 euro/kWh

costi di commercializzazione: 108 euro l’anno

Gas

costo della materia prima Gas: 0,54 euro/Smc

costi di commercializzazione: 108 euro l’anno

Gli altri costi indipendenti da Octopus sono gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione, il trasporto e la gestione del contatore, più naturalmente le imposte.

Alla luce anche dei rincari del gas di queste ultime settimane, complici i dazi di Donald Trump e le condizioni climatiche particolarmente rigide di quest’anno, le tariffe di Octopus si confermano dunque tra le più competitive oggi disponibili.

Per approfittare dell’offerta Octopus Fissa 12 Mesi c’è tempo fino ad oggi, giovedì 13 febbraio, giorno in cui scade l’attuale promozione.