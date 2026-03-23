Octopus Fissa 12M: la tariffa luce e gas da scegliere per bloccare i prezzi fino al 2027

Valida ancora fino a oggi, l’offerta Octopus Fissa 12M di Octopus Energy è la migliore da scegliere per il periodo storico in cui viviamo. Facendo questo scelta avrai infatti la possibilità di bloccare il prezzo della luce e del gas per un anno, mettendoti al riparo da eventuali rincari e con una tranquillità gestionale dato che saprai esattamente quanto andrai a spendere a seconda dei tuoi consumi.

Il costo della materia prima è dunque bloccato per 12 mesi. Nello specifico, la tariffa monoraria Luce è fissata a 0,1397 €/kWh, a cui va sommato un costo di commercializzazione fisso di soli 6 € al mese. Per il riscaldamento e i fornelli, invece, la tariffa gas è bloccata a 0,51 €/Smc, con un costo di commercializzazione pari a 7 € al mese.

Cosa succede al termine dei 12 mesi? Nessuna brutta sorpresa, prima di tutto, ma avrai la possibilità di scegliere la tariffa più conveniente per te, optando ancora per un piano a prezzo fisso oppure sfruttando il piano indicizzato per sfruttare eventuali ribassi sul mercato.

La potenza del contatore luce e la classe del contatore gas rimarranno invariate rispetto al tuo attuale contratto, ma avrai la massima libertà di modificarle in un secondo momento, dopo l’attivazione. A proposito, per l’attivazione pensa a tutto Octopus: puoi registrarti sul sito in appena 2 minuti, tenendo a portata di mano i codici POD (luce) o PDR (gas) e il tuo IBAN per l’addebito diretto su conto corrente. In genere, il cambio di fornitore per un’utenza domestica richiede 6-8 settimane come previsto dalla normativa (mentre in caso di voltura i tempi sono più brevi): in ogni caso, la data di decorrenza ufficiale ti sarà comunicata nella mail di benvenuto.