 Octopus Fissa 12M: la tariffa luce e gas da scegliere per bloccare i prezzi fino al 2027
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Octopus Fissa 12M: la tariffa luce e gas da scegliere per bloccare i prezzi fino al 2027

Mettiti al riparo dai rincari e blocca il costo dell'energia fino al prossimo anno.
Octopus Fissa 12M: la tariffa luce e gas da scegliere per bloccare i prezzi fino al 2027
Green Risparmio energetico
Mettiti al riparo dai rincari e blocca il costo dell'energia fino al prossimo anno.

Valida ancora fino a oggi, l’offerta Octopus Fissa 12M di Octopus Energy è la migliore da scegliere per il periodo storico in cui viviamo. Facendo questo scelta avrai infatti la possibilità di bloccare il prezzo della luce e del gas per un anno, mettendoti al riparo da eventuali rincari e con una tranquillità gestionale dato che saprai esattamente quanto andrai a spendere a seconda dei tuoi consumi.

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Octopus Energy offerta luce e gas marzo 2026

Il costo della materia prima è dunque bloccato per 12 mesi. Nello specifico, la tariffa monoraria Luce è fissata a 0,1397 €/kWh, a cui va sommato un costo di commercializzazione fisso di soli 6 € al mese. Per il riscaldamento e i fornelli, invece, la tariffa gas è bloccata a 0,51 €/Smc, con un costo di commercializzazione pari a 7 € al mese.

Cosa succede al termine dei 12 mesi? Nessuna brutta sorpresa, prima di tutto, ma avrai la possibilità di scegliere la tariffa più conveniente per te, optando ancora per un piano a prezzo fisso oppure sfruttando il piano indicizzato per sfruttare eventuali ribassi sul mercato.

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La potenza del contatore luce e la classe del contatore gas rimarranno invariate rispetto al tuo attuale contratto, ma avrai la massima libertà di modificarle in un secondo momento, dopo l’attivazione. A proposito, per l’attivazione pensa a tutto Octopus: puoi registrarti sul sito in appena 2 minuti, tenendo a portata di mano i codici POD (luce) o PDR (gas) e il tuo IBAN per l’addebito diretto su conto corrente. In genere, il cambio di fornitore per un’utenza domestica richiede 6-8 settimane come previsto dalla normativa (mentre in caso di voltura i tempi sono più brevi): in ogni caso, la data di decorrenza ufficiale ti sarà comunicata nella mail di benvenuto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 mar 2026

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Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
23 mar 2026
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