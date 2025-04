Octopus ha di nuovo abbassato le sue tariffe luce e gas

Octopus Energy ha svelato le nuove tariffe luce e gas dell’offerta Octopus Fissa 12 Mesi, grazie alla quale è possibile bloccare il costo della materia prima per un anno. C’è una buona notizia per quanti sono alla ricerca di una nuova fornitura per risparmiare: i prezzi sono ancora più bassi rispetto a quelli precedenti.

Il costo della materia prima Luce è pari a 0,132 euro/kWh, mentre fino a ieri corrispondeva a 0,1394 euro/kWh. Scende anche il prezzo della materia prima Gas, ora a 0,467 euro/Smc contro i 0,513 euro/Smc precedenti. Inoltre, il fornitore energetico britannico ha anche confermato lo sconto sui servizi di commercializzazione, che corrispondono a 96 euro l’anno invece di 108 euro.

0,132 euro/kWh per la luce e 0,467 euro/Smc per il gas

Sono tra le tariffe più convenienti del mercato libero, un’ulteriore occasione per tutte quelle persone che nel corso dell’ultimo inverno sono rimaste scottate dal caro bollette e sono ora alla ricerca di un’offerta a prezzo fisso con prezzi convenienti. Un altro vantaggio di Octopus Fissa 12 Mesi è che al termine del primo anno non subentrano tariffe prestabilite, come invece accade con gli altri fornitori nove volte su dieci, ma c’è la possibilità di scegliere di nuovo la tariffa più conveniente tra Fissa e Flex.

Con Octopus Energy si ha poi il vantaggio di sottoscrivere un’offerta senza costi nascosti e trasparente. A proposito di questo, gli altri costi presenti in bolletta, e indipendenti dal fornitore, sono i seguenti: le imposte, le spese per la gestione e il trasporto del contatore, gli oneri di sistema e gli oneri di regolazione.

Ricapitoliamo infine le nuove tariffe dell’offerta luce e gas Octopus Fissa 12 Mesi.

Luce (tariffa monoraria)

costo della materia prima Luce: 0,132 euro/kWh

servizi di commercializzazione: 96 euro l’anno

Gas

costo della materia prima Gas: 0,467 euro/Smc

servizi di commercializzazione: 96 euro l’anno

Le tariffe saranno valide per chiunque completerà la sottoscrizione della fornitura online entro il 28 aprile 2025.