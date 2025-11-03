Octopus, le nuove tariffe dell'offerta a prezzo fisso scadono il 5 novembre

Le nuove tariffe dell’offerta Octopus a prezzo fisso scadranno il 5 novembre. Sono dunque gli ultimi giorni per approfittare della promo che permette di bloccare il costo della materia prima per 12 mesi a uno dei prezzi più bassi del mercato libero italiano, sia per quanto riguarda la luce che per il gas, anche considerando che siamo ormai entrati nel mese di novembre.

Le tariffe concorrenziali dell’offerta Octopus Fissa 12 Mesi sono una delle ragioni principali per scegliere Octopus, ma non l’unica. È utile ricordare infatti che i clienti del fornitore britannico possono sottoscrivere la tariffa più bassa anche dopo i primi dodici mesi, a differenza invece di quanto accade con gli altri fornitori energetici, che spesso e volentieri stabiliscono il nuovo prezzo (più alto) al termine del periodo promozionale fin dalla firma del contratto.

Le tariffe di Octopus Fissa 12 Mesi fino al 5 novembre

Gli utenti che sottoscrivono una nuova fornitura Octopus con prezzo bloccato per 12 mesi entro il 5 novembre beneficeranno di due tra le tariffe più convenienti attualmente disponibili nel mercato libero. Tra le altre cose, sia il costo della luce che quello del gas sono diminuiti rispetto all’ultima offerta.

Luce

costo della materia prima Luce bloccato per un anno: 0,099 euro/kWh

costi di commercializzazione: 72 euro l’anno

Gas

costo della materia prima Gas bloccato per un anno: 0,37 euro/Smc

costo di commercializzazione: 84 euro l’anno

Ai costi della materia prima si aggiungono poi le spese indipendenti dal fornitore, vale a dire le imposte, i costi legati alla gestione e al trasporto del contatore, più gli oneri di sistema e gli oneri di regolazione. Un discorso questo che può essere esteso comunque a tutti gli altri fornitori del mercato libero.

Per aderire alla nuova promozione di Octopus Energy è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata all’offerta tramite il link che segue e scegliere il riquadro Octopus Fissa 12M.