 Octopus, le nuove tariffe dell'offerta a prezzo fisso scadono il 5 novembre
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Octopus, le nuove tariffe dell'offerta a prezzo fisso scadono il 5 novembre

Il riepilogo delle tariffe dell'offerta Octopus Fissa 12 Mesi: luce 100% rinnovabile, utenze domestiche e senza vincoli o penali.
Octopus, le nuove tariffe dell'offerta a prezzo fisso scadono il 5 novembre
Green Risparmio energetico
Il riepilogo delle tariffe dell'offerta Octopus Fissa 12 Mesi: luce 100% rinnovabile, utenze domestiche e senza vincoli o penali.

Le nuove tariffe dell’offerta Octopus a prezzo fisso scadranno il 5 novembre. Sono dunque gli ultimi giorni per approfittare della promo che permette di bloccare il costo della materia prima per 12 mesi a uno dei prezzi più bassi del mercato libero italiano, sia per quanto riguarda la luce che per il gas, anche considerando che siamo ormai entrati nel mese di novembre.

Le tariffe concorrenziali dell’offerta Octopus Fissa 12 Mesi sono una delle ragioni principali per scegliere Octopus, ma non l’unica. È utile ricordare infatti che i clienti del fornitore britannico possono sottoscrivere la tariffa più bassa anche dopo i primi dodici mesi, a differenza invece di quanto accade con gli altri fornitori energetici, che spesso e volentieri stabiliscono il nuovo prezzo (più alto) al termine del periodo promozionale fin dalla firma del contratto.

Vai all’offerta di Octopus

octopus fissa 12 mesi 5 novembre

Le tariffe di Octopus Fissa 12 Mesi fino al 5 novembre

Gli utenti che sottoscrivono una nuova fornitura Octopus con prezzo bloccato per 12 mesi entro il 5 novembre beneficeranno di due tra le tariffe più convenienti attualmente disponibili nel mercato libero. Tra le altre cose, sia il costo della luce che quello del gas sono diminuiti rispetto all’ultima offerta.

Luce

  • costo della materia prima Luce bloccato per un anno: 0,099 euro/kWh
  • costi di commercializzazione: 72 euro l’anno

Gas

  • costo della materia prima Gas bloccato per un anno: 0,37 euro/Smc
  • costo di commercializzazione: 84 euro l’anno

Ai costi della materia prima si aggiungono poi le spese indipendenti dal fornitore, vale a dire le imposte, i costi legati alla gestione e al trasporto del contatore, più gli oneri di sistema e gli oneri di regolazione. Un discorso questo che può essere esteso comunque a tutti gli altri fornitori del mercato libero.

Per aderire alla nuova promozione di Octopus Energy è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata all’offerta tramite il link che segue e scegliere il riquadro Octopus Fissa 12M.

Vai all’offerta di Octopus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 3 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Con Octopus Energy il freddo non fa più paura (né le bollette): prezzo fisso per 12 mesi

Con Octopus Energy il freddo non fa più paura (né le bollette): prezzo fisso per 12 mesi
Hera, la nuova offerta di novembre: bonus di 60€ per i nuovi clienti

Hera, la nuova offerta di novembre: bonus di 60€ per i nuovi clienti
Octopus abbassa il prezzo del gas a 0,37 euro/Smc fino al 5 novembre

Octopus abbassa il prezzo del gas a 0,37 euro/Smc fino al 5 novembre
Octopus Fissa 12M: l'offerta che blocca prezzo luce e gas per un anno

Octopus Fissa 12M: l'offerta che blocca prezzo luce e gas per un anno
Con Octopus Energy il freddo non fa più paura (né le bollette): prezzo fisso per 12 mesi

Con Octopus Energy il freddo non fa più paura (né le bollette): prezzo fisso per 12 mesi
Hera, la nuova offerta di novembre: bonus di 60€ per i nuovi clienti

Hera, la nuova offerta di novembre: bonus di 60€ per i nuovi clienti
Octopus abbassa il prezzo del gas a 0,37 euro/Smc fino al 5 novembre

Octopus abbassa il prezzo del gas a 0,37 euro/Smc fino al 5 novembre
Octopus Fissa 12M: l'offerta che blocca prezzo luce e gas per un anno

Octopus Fissa 12M: l'offerta che blocca prezzo luce e gas per un anno
Federico Pisanu
Pubblicato il
3 nov 2025
Link copiato negli appunti