 Octopus mantiene il costo del gas sotto i 0,40 euro/Smc anche nel mese di novembre
I prezzi concorrenziali luce e gas dell'offerta Octopus Fissa 12 Mesi sono validi per chi sottoscrive una nuova fornitura entro il 18/11.
Green Risparmio energetico
Octopus ha svelato le nuove tariffe luce e gas dell’offerta a prezzo fisso, valide fino al 18 novembre. La sorpresa più grande è che il costo del gas è rimasto sotto i 0,40 euro/Smc, uno dei prezzi più bassi oggi disponibili nel mercato libero italiano. In questo modo il fornitore energetico britannico si conferma come una delle migliori scelte per chi intende risparmiare in modo intelligente sulla bolletta del prossimo inverno.

Anche il costo della materia prima luce rimane competitivo rispetto alla proposta media in ambito nazionale, restando sotto i 0,11 euro/kWh. La compagnia Octopus ha inoltre confermato il costo di commercializzazione, mantenendo i 72 euro l’anno per la luce e gli 84 euro per il gas.

octopus fissa 12 mesi fino al 18 novembre

Le nuove tariffe valide fino al 18 novembre

Il costo della materia prima Luce dell’offerta Octopus Fissa 12 Mesi è pari a 0,1078 euro/kWh, prezzo che si riferisce alla tariffa monoraria, dunque uguale a tutte le ore del giorno, sette giorni su sette. Come confermato qui sopra, il costo di commercializzazione è rimasto fermo a 72 euro l’anno, dopo la diminuzione dai precedenti 84 euro di alcune settimane fa.

Per quanto riguarda invece il costo della materia prima Gas, le nuove tariffe a prezzo fisso di Octopus propongono un ottimo 0,39 euro/Smc. Trattandosi poi di un prezzo bloccato per 12 mesi, il risparmio sulla bolletta dei mesi più freddi è significativo. Rimane infine invariato il costo di commercializzazione, fermo a 84 euro l’anno.

Di seguito un rapido riepilogo di quanto appena detto.

Luce (tariffa monoraria)

  • 0,1078 euro/kWh: costo della materia prima luce bloccato per un anno
  • 72 euro l’anno: costo di commercializzazione

Gas

  • 0,39 euro/Smc: costo della materia prima gas bloccato per un anno
  • 84 euro l’anno: costo di commercializzazione

Gli altri costi in bolletta indipendenti da Octopus sono le imposte, gli oneri di regolazione, gli oneri di sistema e le spese relative sia alla gestione che al trasporto del contatore.

Pubblicato il 10 nov 2025

Federico Pisanu
Pubblicato il
10 nov 2025
