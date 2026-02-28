Octopus, offerta a prezzo fisso: le tariffe luce e gas valide fino al 3 marzo

Le persone che intendono risparmiare sulla bolletta luce e gas possono prendere in considerazione l’offerta a prezzo fisso di Octopus, che ha da poco rinnovato le tariffe della sua Octopus Fissa 12M. Il termine ultimo per approfittare delle nuove tariffe scade il 3 marzo.

Con Octopus Energy si ha la certezza di bloccare il costo della materia prima Luce e Gas per 12 mesi consecutivi a uno dei prezzi più concorrenziali del mercato libero italiano, in modo da risparmiare in modo significativo sull’importo delle prossime bollette. Inoltre, a differenza di quanto accade con gli altri fornitori, permette di scegliere di nuovo la tariffa più bassa anche al termine del primo anno.

Le tariffe luce e gas a prezzo fisso di Octopus valide fino al 3 marzo

Con le nuove tariffe Octopus ha abbassato il costo della materia prima Luce, tornato sotto la soglia psicologica di 0,11 euro/kWh. Resta poi concorrenziale il prezzo del gas, mentre il costo di commercializzazione è invariato.

Luce (tariffa monoraria)

Materia prima Luce: 0,1045 euro/kWh (costo della materia prima Luce bloccato per 12 mesi di fila)

(costo della materia prima Luce bloccato per 12 mesi di fila) Commercializzazione: 6 euro al mese (72 euro l’anno, costo di commercializzazione come quota fissa)

Gas

Materia prima Gas: 0,365 euro/Smc (costo della materia prima Gas bloccato per 12 mesi di fila)

(costo della materia prima Gas bloccato per 12 mesi di fila) Commercializzazione: 7 euro al mese (74 euro all’anno, costo di commercializzazione come quota fissa

Un altro vantaggio della fornitura Octopus riguarda la trasparenza dei costi in bolletta e della struttura stessa di quest’ultima, che risulta di facile comprensione per chiunque, anche per le persone che si lamentano tutte le volte che ricevono la nuova bolletta. A proposito di costi, quelli indipendenti dal fornitore Octopus sono le imposte, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione e le spese relative alla gestione e al trasporto del contatore.

