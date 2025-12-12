Octopus ha l'offerta giusta per risparmiare su luce e gas nell'inverno 2026

Octopus ha rinnovato le tariffe luce e gas della sua offerta a prezzo fisso, confermando di essere uno dei fornitori del mercato libero italiano più convenienti in assoluto in vista dell’inverno 2026. Chiunque sta prendendo in considerazione un cambio di fornitura, dunque, dovrebbe valutare con attenzione le nuove tariffe valide fino al 18 dicembre.

Ecco come cambiano i costi luce e gas dell’offerta Octopus Fissa 12 Mesi, grazie alla quale è possibile bloccare il costo della materia prima per un anno:

0,099 euro/kWh : costo della materia prima luce bloccato per dodici mesi consecutivi

: costo della materia prima luce bloccato per dodici mesi consecutivi 0,35 euro/Smc: costo della materia prima gas bloccato per dodici mesi consecutivi

A questi poi si aggiungono i costi di commercializzazione: 72 euro l’anno per la luce e 84 euro l’anno per il gas. Alla luce dei numeri appena citati, vi confermiamo che l’offerta a prezzo fisso di Octopus è tra le migliori in assoluto per risparmiare sulla bolletta luce e gas del prossimo inverno.

Al di là poi delle tariffe concorrenziali, Octopus rimane un punto di riferimento anche dal punto di vista della trasparenza dei costi. Gli utenti conoscono infatti in anticipo quali sono le componenti che concorrono all’importo finale in bolletta, dal momento che è lo stesso fornitore energetico britannico a rivelarle: spese relative alla gestione e al trasporto del contatore, oneri di sistema, oneri di regolazione e imposte.

L’altro motivo per cui scegliere Octopus Energy è la possibilità offerta ai suoi clienti di scegliere di nuovo la tariffa più bassa tra Fissa e Flex al termine del primo anno, quando invece la concorrenza nella stragrande maggioranza dei casi fissa un prezzo più alto già alla sottoscrizione del contratto.