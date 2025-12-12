 Octopus ha l'offerta giusta per risparmiare su luce e gas nell'inverno 2026
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Octopus ha l'offerta giusta per risparmiare su luce e gas nell'inverno 2026

Le nuove tariffe dell'offerta a prezzo fisso del fornitore energetico britannico con il costo della materia prima bloccato per un anno.
Octopus ha l'offerta giusta per risparmiare su luce e gas nell'inverno 2026
Green Risparmio energetico
Le nuove tariffe dell'offerta a prezzo fisso del fornitore energetico britannico con il costo della materia prima bloccato per un anno.
Freepik

Octopus ha rinnovato le tariffe luce e gas della sua offerta a prezzo fisso, confermando di essere uno dei fornitori del mercato libero italiano più convenienti in assoluto in vista dell’inverno 2026. Chiunque sta prendendo in considerazione un cambio di fornitura, dunque, dovrebbe valutare con attenzione le nuove tariffe valide fino al 18 dicembre.

Ecco come cambiano i costi luce e gas dell’offerta Octopus Fissa 12 Mesi, grazie alla quale è possibile bloccare il costo della materia prima per un anno:

  • 0,099 euro/kWh: costo della materia prima luce bloccato per dodici mesi consecutivi
  • 0,35 euro/Smc: costo della materia prima gas bloccato per dodici mesi consecutivi
Pagina offerta Octopus

octopus fissa 12 mesi 18 dicembre

A questi poi si aggiungono i costi di commercializzazione: 72 euro l’anno per la luce e 84 euro l’anno per il gas. Alla luce dei numeri appena citati, vi confermiamo che l’offerta a prezzo fisso di Octopus è tra le migliori in assoluto per risparmiare sulla bolletta luce e gas del prossimo inverno.

Al di là poi delle tariffe concorrenziali, Octopus rimane un punto di riferimento anche dal punto di vista della trasparenza dei costi. Gli utenti conoscono infatti in anticipo quali sono le componenti che concorrono all’importo finale in bolletta, dal momento che è lo stesso fornitore energetico britannico a rivelarle: spese relative alla gestione e al trasporto del contatore, oneri di sistema, oneri di regolazione e imposte.

L’altro motivo per cui scegliere Octopus Energy è la possibilità offerta ai suoi clienti di scegliere di nuovo la tariffa più bassa tra Fissa e Flex al termine del primo anno, quando invece la concorrenza nella stragrande maggioranza dei casi fissa un prezzo più alto già alla sottoscrizione del contratto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 dic 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Con la promo Provaci di NeN hai 36€ di sconto sulla bolletta di luce e gas

Con la promo Provaci di NeN hai 36€ di sconto sulla bolletta di luce e gas
Da Octopus regalo di Natale a sorpresa: le nuove tariffe fino al 18 dicembre

Da Octopus regalo di Natale a sorpresa: le nuove tariffe fino al 18 dicembre
Bollette luce e gas più leggere: basta scegliere la nuova offerta di Octopus

Bollette luce e gas più leggere: basta scegliere la nuova offerta di Octopus
Bonus luce alle famiglie: 55 euro in arrivo per le bollette

Bonus luce alle famiglie: 55 euro in arrivo per le bollette
Con la promo Provaci di NeN hai 36€ di sconto sulla bolletta di luce e gas

Con la promo Provaci di NeN hai 36€ di sconto sulla bolletta di luce e gas
Da Octopus regalo di Natale a sorpresa: le nuove tariffe fino al 18 dicembre

Da Octopus regalo di Natale a sorpresa: le nuove tariffe fino al 18 dicembre
Bollette luce e gas più leggere: basta scegliere la nuova offerta di Octopus

Bollette luce e gas più leggere: basta scegliere la nuova offerta di Octopus
Bonus luce alle famiglie: 55 euro in arrivo per le bollette

Bonus luce alle famiglie: 55 euro in arrivo per le bollette
Federico Pisanu
Pubblicato il
12 dic 2025
Link copiato negli appunti