Octopus ricorda a tutti che si può ancora risparmiare sulla bolletta luce e gas

Con le nuove tariffe dell'offerta Octopus Fissa 12 Mesi, che blocca il costo della materia prima per un anno.
Con le nuove tariffe dell'offerta Octopus Fissa 12 Mesi, che blocca il costo della materia prima per un anno.

Non è semplice destreggiarsi tra le tante offerte del mercato libero italiano, confrontando questo o quell’altro fornitore. Ciò che si sa, o almeno si crede di sapere, è che ormai sia troppo tardi nel riuscire a trovare una fornitura con cui risparmiare qualcosa sulla bolletta luce e gas del prossimo inverno.

In realtà le cose non stanno così. Per conferma chiedere a Octopus, primo fornitore del Regno Unito e in forte ascesa anche qui in Italia e nelle altre nazioni europee dove è presente. Con le nuove tariffe della sua offerta a prezzo fisso ha infatti rircordato a tutti che risparmiare, sia sulla luce che sul gas, è ancora possibile.

octopus energy tariffe fino al 13 agosto 2025

Il costo della materia prima luce è sceso ancora

Di recente il fornitore britannico ha rinnovato le tariffe luce e gas dell’offerta Octopus Fissa 12 Mesi, rivedendo al ribasso il costo della materia prima energia, che passa da 0,1188 euro/kWh a 0,1133 euro/kWh. Rimane invece invariato il costo del gas, pari a 0,419 euro/Smc, così come i costi legati alla commercializzazione: 84 euro all’anno.

In bolletta ci sono poi i costi indipendenti dal fornitore, vale a dire le spese per il trasporto e la gestione del contatore, le imposte, gli oneri di sistema e gli oneri di regolazione. All’insegna della massima trasparenza, Octopus riporta quanto appena detto nella pagina dedicata alla sua offerta, sotto il riquadro di riepilogo delle tariffe.

E sempre a proposito di riepilogo, ecco una breve panoramica dell’offerta luce e gas Octopus Fissa 12 Mesi.

Luce

  • costo della materia prima luce: 0,1133 euro/kWh
  • servizi di commercializzazione: 84 euro all’anno

Gas

  • costo della materia prima luce: 0,419 euro/Smc
  • servizi di commercializzazione: 84 euro all’anno

Le tariffe indicate qui sopra, relative all’offerta Octopus a prezzo fisso, sono valide per quanti completeranno la sottoscrizione dell’offerta entro il 15 agosto 2025.

Pubblicato il 7 ago 2025

Federico Pisanu
Pubblicato il
7 ago 2025
Link copiato negli appunti