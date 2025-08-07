Octopus ricorda a tutti che si può ancora risparmiare sulla bolletta luce e gas

Non è semplice destreggiarsi tra le tante offerte del mercato libero italiano, confrontando questo o quell’altro fornitore. Ciò che si sa, o almeno si crede di sapere, è che ormai sia troppo tardi nel riuscire a trovare una fornitura con cui risparmiare qualcosa sulla bolletta luce e gas del prossimo inverno.

In realtà le cose non stanno così. Per conferma chiedere a Octopus, primo fornitore del Regno Unito e in forte ascesa anche qui in Italia e nelle altre nazioni europee dove è presente. Con le nuove tariffe della sua offerta a prezzo fisso ha infatti rircordato a tutti che risparmiare, sia sulla luce che sul gas, è ancora possibile.

Il costo della materia prima luce è sceso ancora

Di recente il fornitore britannico ha rinnovato le tariffe luce e gas dell’offerta Octopus Fissa 12 Mesi, rivedendo al ribasso il costo della materia prima energia, che passa da 0,1188 euro/kWh a 0,1133 euro/kWh. Rimane invece invariato il costo del gas, pari a 0,419 euro/Smc, così come i costi legati alla commercializzazione: 84 euro all’anno.

In bolletta ci sono poi i costi indipendenti dal fornitore, vale a dire le spese per il trasporto e la gestione del contatore, le imposte, gli oneri di sistema e gli oneri di regolazione. All’insegna della massima trasparenza, Octopus riporta quanto appena detto nella pagina dedicata alla sua offerta, sotto il riquadro di riepilogo delle tariffe.

E sempre a proposito di riepilogo, ecco una breve panoramica dell’offerta luce e gas Octopus Fissa 12 Mesi.

Luce

costo della materia prima luce: 0,1133 euro/kWh

servizi di commercializzazione: 84 euro all’anno

Gas

costo della materia prima luce: 0,419 euro/Smc

servizi di commercializzazione: 84 euro all’anno

Le tariffe indicate qui sopra, relative all’offerta Octopus a prezzo fisso, sono valide per quanti completeranno la sottoscrizione dell’offerta entro il 15 agosto 2025.