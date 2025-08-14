 Octopus taglia i prezzi: luce e gas costano meno con la nuova promo
Con Octopus Energy è possibile accedere a tariffe luce e gas molto convenienti e in grado di garantire un prezzo fisso per 12 mesi: ecco la promo.
Octopus Energy è, sempre di più, un punto di riferimento del mercato per tutti gli utenti alla ricerca di tariffe luce e gas convenienti. La soluzione giusta su cui puntare in questo momento è rappresentata da Octopus Fissa 12M. La tariffa in questione blocca il prezzo per 12 mesi, garantendo una protezione dai rincari nel lungo periodo.

La nuova versione di questa tariffa, disponibile fino al prossimo 27 agosto, propone ora condizioni ancora più vantaggiose con un prezzo dell’energia che si riduce fino a 0,1089 €/kWh per la luce e fino a 0,39 €/Smc per il gas. Da segnalare che il costo di commercializzazione, la quota fissa indipendente dal consumo, è pari a 7 euro al mese per fornitura, uno dei valori più bassi sul mercato.

Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e accedere subito al sito ufficiale di Octopus Energy. Per attivare l’offerta non ci sono costi iniziali ed è sufficiente avere a disposizione i dati dell’intestatario del contratto e i dati della fornitura (codice POD e codice PDR riportati in bolletta).

Accedi qui all’offerta Octopus

Le caratteristiche dell’offerta Octopus

Con Octopus Fissa 12M è possibile accedere a tariffe a prezzo fisso per 12 mesi con le seguenti condizioni:

  • Luce: tariffa monoraria con un costo dell’energia pari a 0,1089 €/kWh e un costo di commercializzazione di 7 euro al mese
  • Gas: tariffa monoraria con un costo del gas pari a 0,39 €/Smc e un costo di commercializzazione di 7 euro al mese

Si tratta di una soluzione vantaggiosa per ridurre il costo dell’energia, minimizzare le spese fisse della bolletta e, quindi, risparmiare sull’importo complessivo, andando a proteggersi dai rincari nel lungo periodo.

L’offerta è attivabile direttamente online e resterà disponibile, con le condizioni definite, fino al prossimo 27 di agosto. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Accedi qui all’offerta Octopus

Pubblicato il 14 ago 2025

