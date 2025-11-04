Octopus, ultima chiamata per le tariffe dell'offerta a prezzo fisso in scadenza il 5 novembre

Mercoledì 5 novembre è il termine ultimo per sottoscrivere la fornitura Octopus Fissa 12 Mesi garantendosi due delle tariffe luce e gas più convenienti di tutto il 2025. Un’occasione importante soprattutto per coloro che intendono risparmiare sui costi della bolletta del prossimo inverno ed estendere il vantaggio anche ai primi dieci mesi del 2026.

Le ultime tariffe dell’offerta a prezzo fisso di Octopus sono ultra-concorrenziali: il costo della materia prima energia è infatti inferiore alla soglia psicologica dei 0,010 euro/kWh, mentre il costo del gas è sotto i 0,40 euro/Smc, un dato ancora più notevole se si considera l’avvicinarsi della stagione invernale e la possibilità quindi di riscaldarsi con una tariffa più bassa perfino di quella registrata in estate.

Le tariffe dell’offerta Octopus Fissa 12 Mesi valide fino al 5 novembre

Ecco la panoramica completa delle tariffe di Octopus Energy valide fino al 5 novembre.

Luce (tariffa monoraria)

0,009 euro/kWh : prezzo della materia prima luce bloccato per 12 mesi

: prezzo della materia prima luce bloccato per 12 mesi 72 euro l’anno: costo di commercializzazione

Gas

0,37 euro/Smc : prezzo della materia prima gas bloccato per 12 mesi

: prezzo della materia prima gas bloccato per 12 mesi 84 euro l’anno: costo di commercializzazione

In bolletta restano poi i costi indipendenti dal fornitore, qualsiasi esso sia, e cioè le imposte, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione e le spese relative al trasporto e alla gestione del contatore.

“Valide fino al 5 novembre” significa che chi sottoscrive una nuova fornitura Octopus Fissa entro la giornata di mercoledì riesce a bloccare il prezzo di luce e gas garantendosi le tariffe indicate qui sopra. Quest’ultime cambieranno a partire dal 6 novembre, e tenendo conto che siamo ormai entrati nel penultimo mese dell’anno, con l’inverno alle porte, è lecito pensare che sia l’ultima occasione per beneficiare di prezzi così bassi per un anno consecutivo.

La richiesta di una nuova fornitura Octopus avviene mediante il sito ufficiale della compagnia energetica britannica, raggiungibile tramite il bottone posizionato qui sotto. Gli unici dati richiesti sono quelli personali e quelli relativi alla propria attuale fornitura.