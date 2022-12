Odio il Natale è su Netflix: guardala in streaming

La nuova serie Odio il Natale arriva oggi su Netflix, a disposizione degli abbonati per lo streaming. Si tratta di una commedia romantica dalla produzione tutta italiana, ambientata proprio nel periodo delle festività, la cui protagonista Gianna si trova suo malgrado alle prese con i piccoli e grandi problemi che inevitabilmente insorgono durante le riunioni di famiglia intorno all’albero, in particolare con le domande poste dai parenti ficcanaso.

Netflix: esce oggi la nuova serie Odio il Natale

A comporre la prima stagione sono in totale sei episodi, dalla durata pari a una mezz’ora circa ciascuno. Tra gli altri, nel cast di attori, troviamo Pilar Fogliati (già vista in Corro da te), Beatrice Arnera (Puoi baciare lo sposo), Fiorenza Pieri (Beyond love), Massimo Rigo (Appunti di un venditore di donne) e Sabrina Paravicini (Be Kind: un viaggio gentile all’interno della diversità). Di seguito la sinossi e il trailer ufficiale.

Ogni Natale sempre la solita storia: E il/la fidanzato/a? . Determinata a evitare le domande invadenti sulla sua vita amorosa, Gianna sta escogitando un piano per trovare il fidanzato perfetto da portare al cenone, in meno di 25 giorni.

La sceneggiatura è di Elena Bucaccio, Viola Rispoli e Silvia Leuzzi, mentre la regia è stata affidata a Davide Mardegan e Clemente De Muro.

Il soggetto di Odio il Natale è ispirato a quello della serie norvegese Natale con uno sconosciuto, prodotta sempre da Netflix.

