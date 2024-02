Offerta 2x1 pCloud: acquista un piano a vita, il secondo lo regali

San Valentino è ormai passato, ma gli sconti pCloud proseguono: con la nuova promozione in corso, acquistando un piano da 2 o 10 TB riceverai un piano della sessa dimensione da regalare a chi vuoi.

Funzionalità e vantaggi di pCloud

Premium Plus da 2 TB (399 euro) o Ultra da 10 TB (1.190 euro): con questa promozione, non ci sono pagamenti mensili o annuali nascosti, bensì solo un pagamento unico per ottenere il tuo cloud storage sicuro a vita. pCloud non offre solo spazio di archiviazione, ma anche una serie di funzionalità avanzate:

Condivisione facile : grazie alle applicazioni e all’interfaccia web di pCloud, potrai condividere i tuoi file in modo semplice e sicuro con chiunque tu desideri

: grazie alle applicazioni e all’interfaccia web di pCloud, potrai condividere i tuoi file in modo semplice e sicuro con chiunque tu desideri Massima sicurezza : pCloud utilizza il protocollo TLS/SSL per garantire la sicurezza dei tuoi file durante il trasferimento. Inoltre, offre backup da Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive e Google Photos

: pCloud utilizza il protocollo TLS/SSL per garantire la sicurezza dei tuoi file durante il trasferimento. Inoltre, offre backup da Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive e Google Photos Accesso e sincronizzazione universali: pCloud è compatibile con un’ampia gamma di dispositivi, garantendo che i tuoi dati siano sempre accessibili ovunque tu sia

universali: pCloud è compatibile con un’ampia gamma di dispositivi, garantendo che i tuoi dati siano sempre accessibili ovunque tu sia Gestione file semplificata : con pCloud, avrai sempre accesso rapido ai tuoi file e cartelle, indipendentemente dalla quantità di dati archiviati

: con pCloud, avrai sempre accesso rapido ai tuoi file e cartelle, indipendentemente dalla quantità di dati archiviati Media e fruibilità: con il player audio e video integrato, potrai riprodurre le tue canzoni e guardare i tuoi video preferiti direttamente dalla piattaforma di archiviazione cloud

pCloud è il leader indiscusso delle soluzioni di archiviazione cloud sicure e user-friendly. Iscriviti ora e regala sicurezza e condivisione a chi ami, con un solo pagamento per tutta la vita, grazie alla formula 2×1 promozionale proposta da pCloud in occasione di San Valentino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.