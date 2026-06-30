Offerta a tempo limitato: Windows 11 Pro a 12,25 € e Office 2024 Pro a 16,99 € nella promozione estiva di Godeal24

L’estate è un buon momento per aggiornare la propria postazione digitale: che tu stia preparando il tuo primo lavoro, iniziando un percorso post-laurea o assemblando finalmente il PC che progettavi da mesi. Oltre all’hardware, un’installazione di Windows correttamente attivata e una suite Office completa restano strumenti essenziali per il lavoro, lo studio e la produttività quotidiana.
Acquistare software a prezzo pieno può diventare rapidamente costoso. Microsoft 365 Personal costa 69,99 € all’anno, mentre una licenza Windows indipendente può superare facilmente i 100 €. Per studenti, freelance e piccoli team, non è sempre una spesa facile da giustificare.
La promozione estiva di Godeal24 offre un modo più conveniente per acquistare licenze software Microsoft, con pagamenti una tantum invece di abbonamenti o costi ricorrenti.
Offerte Office: strumenti di produttività tuoi per sempre
Microsoft Office resta lo standard per creare documenti, analizzare dati e preparare presentazioni. Office 2024 Pro Plus è l’ultima edizione perpetua: completamente aggiornata, supportata fino al 2029 e tua per sempre con un unico pagamento.
Office 2024 Pro Plus
- Licenza Office 2024 Pro Plus – 1 PC – 16,99 €
- Licenza Office 2024 Pro Plus – 3 PC – 39,99 € (solo 13,33 €/PC)
Office 2021 Pro Plus — ancora supportato fino al 2026 e più leggero sui computer meno recenti.
- Licenza Office 2021 Pro Plus – 1 PC – 28,28 €
- Licenza Office 2021 Pro Plus – 2 licenze – 54,25 € (solo 27,13 €/licenza)
- Licenza Office 2021 Pro Plus – 3 licenze – 76,25 € (solo 25,42 €/licenza)
- Licenza Office 2021 Pro Plus – 5 PC – 124 € (solo 24,80 €/PC)
- Licenza Office 2019 Pro Plus – 1 PC – 24,75 €
Utenti Mac ed edizioni Home
- Office 2021 Home and Business per Mac – 44,99 €
- Office 2021 Home and Business – 2 Mac – 86,99 € (solo 43,50 €/Mac)
- Office 2024 Home per PC/Mac – 139,99 €
- Office 2024 Home and Business per PC/Mac – 149 €
Quale scegliere: se stai configurando un nuovo PC, Office 2024 Pro Plus a 16,99 € costa meno delle versioni precedenti e offre un supporto più lungo: è la scelta più conveniente. Devi acquistarlo per più computer? La licenza per 3 PC, a 13,33 € ciascuno, ha il costo unitario più basso.
Offerte Windows: un sistema operativo moderno sotto i 13 €
Una nuova build o l’aggiornamento di un sistema parte dal sistema operativo. Windows 11 Pro include crittografia BitLocker, Desktop remoto, Hyper-V e Snap Layouts: funzionalità importanti sia per il lavoro sia per lo studio.
Windows 11
- Licenza Win 11 Professional – 12,25 €
- Win 11 Professional – 2 licenze – 24,25 € (solo 12,13 €/licenza)
- Win 11 Professional – 3 licenze – 35,25 € (solo 11,75 €/licenza)
- Win 11 Professional – 5 licenze – 53,25 € (solo 10,65 €/licenza)
- Licenza Win 11 Home – 12,15 €
Windows 10
- Licenza Win 10 Professional – 8,25 €
- Licenza Win 10 Home – 8,15 €
Windows Server & Enterprise
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12,80 €
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 12,88 €
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12,25 €
- Win Server 2025 Standard – 30,99 €
- Win Server 2025 Datacenter – 31,99 €
Quale scegliere: per la maggior parte degli utenti, Win 11 Pro a 12,25 € è la scelta predefinita. Acquistando 5 licenze per un piccolo ufficio, il prezzo scende a 10,65 € ciascuna. Usi ancora hardware datato che non può eseguire Windows 11? Win 10 Pro a 8,25 € ti permette di restare operativo.
Pacchetti — Office + Windows da 28,15 € (codice: SGO62)
Parti da zero? I pacchetti sono la soluzione con il risparmio più interessante. Un solo acquisto, un solo codice e il PC è pronto all’uso.
- Win 11 Pro + Office 2024 Pro Plus – Pacchetto – 28,25 €
- Win 11 Home + Office 2024 Pro Plus – Pacchetto – 28,15 €
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus – Pacchetto – 37,59 €
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus – Pacchetto – 37,99 €
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2021 Pro Plus – Pacchetto – 37,99 €
Keysfan.AI è una piattaforma di inoltro token AI che offre accesso diretto ai principali modelli, come GPT e Claude Code. Non servono abbonamenti separati: basta ricaricare e utilizzare il servizio. Registrati per ricevere 5 $ di credito gratuito; ricaricando 50 $ ottieni 55 $, mentre ricaricando 100 $ ottieni 120 $. Sicura e affidabile.
Ampia gamma di strumenti in forte sconto
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- Internet Download Manager – 1 PC / licenza a vita – 21,99 €
- iObit Advanced SystemCare 19 Pro – 1 PC (licenza permanente) – 25,59 €
Perché scegliere Godeal24?
Godeal24 fornisce licenze software Microsoft con consegna digitale immediata, aiutando gli utenti ad attivare rapidamente e comodamente gli strumenti essenziali. Non ci sono costi di spedizione e gli ordini vengono inviati direttamente via email dopo l’acquisto. La piattaforma offre inoltre assistenza clienti prima e dopo il checkout, utile per domande su installazione, attivazione o prodotti. Godeal24 ha ricevuto migliaia di recensioni su Trustpilot, con una valutazione media elevata al momento della stesura. Per studenti, freelance, utenti domestici e piccoli team che cercano un modo più conveniente per equipaggiare i propri dispositivi, la promozione estiva di Godeal24 rappresenta una soluzione pratica per ottenere software Windows e Office senza abbonamenti ricorrenti.
Contatta Godeal24: service@godeal24.com