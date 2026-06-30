 Offerta a tempo limitato: Windows 11 Pro a 12,25 € e Office 2024 Pro a 16,99 € nella promozione estiva di Godeal24
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Offerta a tempo limitato: Windows 11 Pro a 12,25 € e Office 2024 Pro a 16,99 € nella promozione estiva di Godeal24

Offerta a tempo limitato: Windows 11 Pro a 12,25 € e Office 2024 Pro a 16,99 € nella promozione estiva di Godeal24
Informatica App e Software
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

L’estate è un buon momento per aggiornare la propria postazione digitale: che tu stia preparando il tuo primo lavoro, iniziando un percorso post-laurea o assemblando finalmente il PC che progettavi da mesi. Oltre all’hardware, un’installazione di Windows correttamente attivata e una suite Office completa restano strumenti essenziali per il lavoro, lo studio e la produttività quotidiana.

Acquistare software a prezzo pieno può diventare rapidamente costoso. Microsoft 365 Personal costa 69,99 € all’anno, mentre una licenza Windows indipendente può superare facilmente i 100 €. Per studenti, freelance e piccoli team, non è sempre una spesa facile da giustificare.

La promozione estiva di Godeal24 offre un modo più conveniente per acquistare licenze software Microsoft, con pagamenti una tantum invece di abbonamenti o costi ricorrenti.

Offerte Office: strumenti di produttività tuoi per sempre

Microsoft Office resta lo standard per creare documenti, analizzare dati e preparare presentazioni. Office 2024 Pro Plus è l’ultima edizione perpetua: completamente aggiornata, supportata fino al 2029 e tua per sempre con un unico pagamento.

Office 2024 Pro Plus

Office 2021 Pro Plus — ancora supportato fino al 2026 e più leggero sui computer meno recenti.

Utenti Mac ed edizioni Home

Quale scegliere: se stai configurando un nuovo PC, Office 2024 Pro Plus a 16,99 € costa meno delle versioni precedenti e offre un supporto più lungo: è la scelta più conveniente. Devi acquistarlo per più computer? La licenza per 3 PC, a 13,33 € ciascuno, ha il costo unitario più basso.

Offerte Windows: un sistema operativo moderno sotto i 13 €

Una nuova build o l’aggiornamento di un sistema parte dal sistema operativo. Windows 11 Pro include crittografia BitLocker, Desktop remoto, Hyper-V e Snap Layouts: funzionalità importanti sia per il lavoro sia per lo studio.

Windows 11

Windows 10

Windows Server & Enterprise

Quale scegliere: per la maggior parte degli utenti, Win 11 Pro a 12,25 € è la scelta predefinita. Acquistando 5 licenze per un piccolo ufficio, il prezzo scende a 10,65 € ciascuna. Usi ancora hardware datato che non può eseguire Windows 11? Win 10 Pro a 8,25 € ti permette di restare operativo.

Pacchetti — Office + Windows da 28,15 € (codice: SGO62)

Parti da zero? I pacchetti sono la soluzione con il risparmio più interessante. Un solo acquisto, un solo codice e il PC è pronto all’uso.

Keysfan.AI è una piattaforma di inoltro token AI che offre accesso diretto ai principali modelli, come GPT e Claude Code. Non servono abbonamenti separati: basta ricaricare e utilizzare il servizio. Registrati per ricevere 5 $ di credito gratuito; ricaricando 50 $ ottieni 55 $, mentre ricaricando 100 $ ottieni 120 $. Sicura e affidabile.

Godeal24

Ampia gamma di strumenti in forte sconto

>>> Scopri altri strumenti

Perché scegliere Godeal24?

Godeal24 fornisce licenze software Microsoft con consegna digitale immediata, aiutando gli utenti ad attivare rapidamente e comodamente gli strumenti essenziali. Non ci sono costi di spedizione e gli ordini vengono inviati direttamente via email dopo l’acquisto. La piattaforma offre inoltre assistenza clienti prima e dopo il checkout, utile per domande su installazione, attivazione o prodotti. Godeal24 ha ricevuto migliaia di recensioni su Trustpilot, con una valutazione media elevata al momento della stesura. Per studenti, freelance, utenti domestici e piccoli team che cercano un modo più conveniente per equipaggiare i propri dispositivi, la promozione estiva di Godeal24 rappresenta una soluzione pratica per ottenere software Windows e Office senza abbonamenti ricorrenti.

Contatta Godeal24: service@godeal24.com

Pubblicato il 30 giu 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

WhatsApp: username al posto del numero di telefono, come si prenota

WhatsApp: username al posto del numero di telefono, come si prenota
Google Search e Android: meno sicurezza per rispettare il DMA?

Google Search e Android: meno sicurezza per rispettare il DMA?
Windows 11 occupa ancora più spazio sul PC, ma c'è una ragione

Windows 11 occupa ancora più spazio sul PC, ma c'è una ragione
Perché Microsoft non può ancora abbandonare Windows 10

Perché Microsoft non può ancora abbandonare Windows 10
WhatsApp: username al posto del numero di telefono, come si prenota

WhatsApp: username al posto del numero di telefono, come si prenota
Google Search e Android: meno sicurezza per rispettare il DMA?

Google Search e Android: meno sicurezza per rispettare il DMA?
Windows 11 occupa ancora più spazio sul PC, ma c'è una ragione

Windows 11 occupa ancora più spazio sul PC, ma c'è una ragione
Perché Microsoft non può ancora abbandonare Windows 10

Perché Microsoft non può ancora abbandonare Windows 10
Redazione
Pubblicato il
30 giu 2026
Link copiato negli appunti