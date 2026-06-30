Offerta a tempo limitato: Windows 11 Pro a 12,25 € e Office 2024 Pro a 16,99 € nella promozione estiva di Godeal24

L’estate è un buon momento per aggiornare la propria postazione digitale: che tu stia preparando il tuo primo lavoro, iniziando un percorso post-laurea o assemblando finalmente il PC che progettavi da mesi. Oltre all’hardware, un’installazione di Windows correttamente attivata e una suite Office completa restano strumenti essenziali per il lavoro, lo studio e la produttività quotidiana.

Acquistare software a prezzo pieno può diventare rapidamente costoso. Microsoft 365 Personal costa 69,99 € all’anno, mentre una licenza Windows indipendente può superare facilmente i 100 €. Per studenti, freelance e piccoli team, non è sempre una spesa facile da giustificare.

La promozione estiva di Godeal24 offre un modo più conveniente per acquistare licenze software Microsoft, con pagamenti una tantum invece di abbonamenti o costi ricorrenti.

Offerte Office: strumenti di produttività tuoi per sempre

Microsoft Office resta lo standard per creare documenti, analizzare dati e preparare presentazioni. Office 2024 Pro Plus è l’ultima edizione perpetua: completamente aggiornata, supportata fino al 2029 e tua per sempre con un unico pagamento.

Office 2024 Pro Plus

Office 2021 Pro Plus — ancora supportato fino al 2026 e più leggero sui computer meno recenti.

Utenti Mac ed edizioni Home

Quale scegliere: se stai configurando un nuovo PC, Office 2024 Pro Plus a 16,99 € costa meno delle versioni precedenti e offre un supporto più lungo: è la scelta più conveniente. Devi acquistarlo per più computer? La licenza per 3 PC, a 13,33 € ciascuno, ha il costo unitario più basso.

Offerte Windows: un sistema operativo moderno sotto i 13 €

Una nuova build o l’aggiornamento di un sistema parte dal sistema operativo. Windows 11 Pro include crittografia BitLocker, Desktop remoto, Hyper-V e Snap Layouts: funzionalità importanti sia per il lavoro sia per lo studio.

Windows 11

Windows 10

Windows Server & Enterprise

Quale scegliere: per la maggior parte degli utenti, Win 11 Pro a 12,25 € è la scelta predefinita. Acquistando 5 licenze per un piccolo ufficio, il prezzo scende a 10,65 € ciascuna. Usi ancora hardware datato che non può eseguire Windows 11? Win 10 Pro a 8,25 € ti permette di restare operativo.

Pacchetti — Office + Windows da 28,15 € (codice: SGO62)

Parti da zero? I pacchetti sono la soluzione con il risparmio più interessante. Un solo acquisto, un solo codice e il PC è pronto all’uso.

Keysfan.AI è una piattaforma di inoltro token AI che offre accesso diretto ai principali modelli, come GPT e Claude Code. Non servono abbonamenti separati: basta ricaricare e utilizzare il servizio. Registrati per ricevere 5 $ di credito gratuito; ricaricando 50 $ ottieni 55 $, mentre ricaricando 100 $ ottieni 120 $. Sicura e affidabile.

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Perché scegliere Godeal24?

Godeal24 fornisce licenze software Microsoft con consegna digitale immediata, aiutando gli utenti ad attivare rapidamente e comodamente gli strumenti essenziali. Non ci sono costi di spedizione e gli ordini vengono inviati direttamente via email dopo l’acquisto. La piattaforma offre inoltre assistenza clienti prima e dopo il checkout, utile per domande su installazione, attivazione o prodotti. Godeal24 ha ricevuto migliaia di recensioni su Trustpilot, con una valutazione media elevata al momento della stesura. Per studenti, freelance, utenti domestici e piccoli team che cercano un modo più conveniente per equipaggiare i propri dispositivi, la promozione estiva di Godeal24 rappresenta una soluzione pratica per ottenere software Windows e Office senza abbonamenti ricorrenti.

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