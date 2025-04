OFFERTA A TEMPO per avere questo ripetitore wireless a meno di 9€

Il segnale Wi-Fi di casa è debole o non raggiunge al meglio tutte le stanze? È un problema comune e spesso non dipende dal tipo di connessione, ma da altri fattori (posizione della presa internet, presenza di muri, armadi e ostacoli di vario tipo, grandezza della casa). Per risolvere il problema puoi affidarti a un ripetitore wireless e per poche ore il Mercusys TP-Link ME10 è in offerta a meno di 9€!

3 ragioni per scegliere il ripetitore wireless Mercusys TP-Link ME10

Copertura Wi-Fi estesa

Velocità stabile fino a 300Mbps

Funzione Access Point e porta LAN

Amplia il segnale Wi-Fi in tutte i punti di casa

Ci sono problemi che non puoi risolvere alla radice, ma che devi affrontare in diverso modo, come nel caso del segnale Wi-Fi che non raggiunge tutti i punti di casa. I motivi possono essere tanti e l’unica cosa certa è che il ripetitore wireless Mercusys TP-Link ME10 ti risolve al meglio tutti questi problemi.

Sai perché? Sai perché? Perché è potente (raggiunge fino a 300Mbps in 2.4GHz), semplice da installare e ti garantisce una connessione stabile. Inoltre grazie all’indicatore LED presente, una volta collegato potrai capire qual è la posizione migliore per installarlo così da avere le prestazioni migliori per la tua casa.

Così se abiti in una casa grande o in un appartamento nel quale il router è lontano dalla tua smart TV o dalla postazione di lavoro, il ripetitore wireless Mercusys TP-Link ME10 ti dà la possibilità di avere ovunque il segnale Wi-Fi per collegarti in casa da qualsiasi dispositivo.

Ideale per chi…

Vuole migliorare la copertura Wi-Fi in stanze lontane dal router

Cerca un extender compatto e facile da installare senza configurazioni complesse

Ha bisogno di un dispositivo che funzioni anche come Access Point per collegamenti via cavo

Affrettati perché questa offerta è disponibile solamente per poche ore e approfitta del 47% di sconto per avere il ripetitore wireless Mercusys TP-Link ME10 a meno di 9€ e risolvere tutti i problemi di connessione lenta o instabile.