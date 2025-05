Offerta a tempo su Amazon: tastiera e mouse Logitech a soli 39,89€

Quando stai al PC la comodità è un fattore decisivo, anche e soprattutto per la tua salute. Se sei tra coloro che tra lavoro e tempo libero passa molto tempo al computer sai perfettamente quanto è importante avere una tastiera e un mouse che non affatichino troppo le mani, le dita e i polsi. Con la combo Tastiera e Mouse Logitech MK540 Advanced puoi finalmente risolvere questo problema e acquistare, a meno di 40€, due periferiche indispensabili di alta qualità.

3 ragioni per scegliere la combo Tastiera e Mouse Logitech MK540 Advanced

Esperienza di digitazione familiare

Mouse ergonomico e ambidestro

Lunga durata della batteria

Migliora il tuo tempo al PC con il kit Logitech MK540 Advanced

Con l’offerta a tempo su Amazon hai la possibilità di acquistare il kit Logitech MK540 Advanced che contiene sia la tastiera che il mouse wireless. La tastiera full-size ti offre tasti di forma, dimensione e sensazione familiari, garantendo una digitazione precisa e confortevole sin dal primo utilizzo. Inoltre puoi contare su tasti di scelta rapida che velocizzano le operazioni quotidiane.

Il mouse ha una forma sagomata e un’impugnatura in gomma che si adatta perfettamente al palmo della tua mano, sia che tu sia destrorso che mancino. In questo modo puoi lavorare, navigare online e giocare al PC senza problemi.

Inoltre sia il mouse che la tastiera che compongono il kit Logitech MK540 Advanced sono wireless e puoi utilizzarle fino a 10 metri di distanza dal PC. Ti basta collegare il ricevitore alla porta USB del tuo PC e utilizzarli sfruttandone tutte le potenzialità.

Ideale per chi…

Lavora quotidianamente al PC

Desidera una configurazione plug-and-play

Apprezza la qualità costruttiva

Per la tua postazione di lavoro, per la scrivania dei tuoi figli o come idea regalo, approfitta dell’offerta a tempo su Amazon per avere la combo Tastiera e Mouse Logitech MK540 Advanced a soli 39,89€.