Offerta Aruba Fibra: Naviga fino a 10 Gbps senza costi di attivazione

Aruba Fibra rappresenta una soluzione competitiva per chi desidera una connessione internet veloce, affidabile e personalizzabile. Con numerose offerte e vantaggi aggiuntivi, Aruba continua a innovare e offrire servizi di alta qualità, mantenendo un forte impegno verso la sostenibilità e il supporto ai clienti. Con un costo a partire da 24,90 € al mese, ridotto a 17,69 € per i primi sei mesi, l’offerta è valida fino al 25 novembre 2024 e non prevede costi di attivazione.

Promozione e vantaggi aggiuntivi

Attivando la fibra entro il periodo promozionale, i clienti potranno ricevere un buono digitale del valore di 100 €, utilizzabile per acquisti su Amazon, Q8 o MediaWorld, se risiedono in uno dei 183 comuni inclusi nell’iniziativa.

Velocità e tecnologia

Aruba Fibra garantisce una vera fibra FTTH, con velocità di download fino a 10 Gbps e upload fino a 2,5 Gbps. Tuttavia, la disponibilità del servizio può essere soggetta a limitazioni geografiche; se la tua zona non è coperta, puoi comunque usufruire della migliore tecnologia disponibile.

Offerte personalizzabili

Offerta Base : A partire da 24,90 € al mese, ridotti a 17,69 € per i primi sei mesi.

: A partire da 24,90 € al mese, ridotti a 17,69 € per i primi sei mesi. Fibra Aruba All-In: Include un router Wi-Fi in noleggio e chiamate nazionali illimitate, al costo di 27,90 € al mese, ridotti a 19,89 € per i primi sei mesi.

È possibile personalizzare ulteriormente l’offerta con servizi aggiuntivi come:

Noleggio router Wi-Fi: 2,20 € al mese

Velocità di download fino a 10 Gbps: 24,00 € al mese

Chiamate nazionali illimitate: 4,00 € al mese

Indirizzo IPv4 statico: 4,00 € al mese

Iniziative speciali e sostenibilità

L’iniziativa “Porta un amico” permette ricevereun codice sconto del valore di 15 € da condividere con gli amici, per ogni nuova attivazione si ottengono 15 € di sconto sul canone. Inoltre, Aruba Fibra offre la possibilità di mettere in pausa il servizio con “Stop&Go”, consentendo di risparmiare durante le assenze prolungate.

Aruba Fibra aderisce anche al Piano Italia 1 Giga, estendendo la copertura della fibra ottica. La sostenibilità è un valore fondamentale per Aruba, che utilizza energia proveniente da fonti rinnovabili per alimentare i suoi data center, garantendo un basso impatto ambientale. Per conoscer l’offerta completa di Aruba Fibra clicca qui.