Offerta Black Friday a tempo limitato: Paint Shop Pro 2022 al 25% di sconto

Il Black Friday è ormai alle porte. Paint Shop Pro 2022 Ultimate, uno dei software di fotoritocco più diffusi e conosciuti, è in offerta a tempo limitato al 25% di sconto: soltanto 64,99 euro invece di 89,99 per uno dei software creativi più completi, aggiornati e ricchi di novità.

Paint Shop Pro 2022 è un programma tutto in uno: potrai spaziare dal fotoritocco alla progettazione grafica, passando per disegni e illustrazioni. La versione Ultimate, come si evince dal nome, è la più completa e ricca di contenuti e combina elementi grafici con elementi di video editing. Fra le funzionalità possiamo trovare MultiCam Capture Lite, un utile strumenti per registrare direttamente dallo schermo del nostro PC, e Highlight Reel, in grado invece di individuare in maniera automatica i momenti più salienti delle nostre clip, raggruppandoli poi in un video unico. Il pacchetto contiene anche Painter Essentials 8, divertente software di disegno digitale perfetto per i principianti, e PhotoMirage Express con cui dare vita ad intriganti animazioni.

Chiave di volta di tutto il programma è, ovviamente, il fotoritocco. Tantissimi i tool e gli strumenti a disposizione, dai classici – come regolazione, selezione livelli e maschere – fino a quelli più innovativi, come il sistema di ottimizzazione fotografie attraverso l'Intelligenza Artificiale. Questo e tanto altro è racchiuso in Paint Shop Pro 2022: scopri tutte le sue funzioni acquistandolo sul sito web ufficiale, in offerta esclusiva ancora per pochissimo tempo in occasione del Black Friday al prezzo di 64,99 euro invece di 89,99. Ben il 25% di sconto per uno fra i migliori programmi creativi del settore.