Offerta bomba su Amazon: auricolari Beats Fit Pro a soli 199 euro

Vuoi degli auricolari wireless che ti facciano vivere un’esperienza sonora unica? Allora non puoi perderti questa offerta pazzesca su Amazon: gli auricolari Beats Fit Pro sono in sconto del 20% e li puoi acquistare a soli 199 euro invece di 249,95 euro.

Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questi auricolari, che hanno delle caratteristiche incredibili che adesso vedremo nel prossimo paragrafo, non prima di averti ricordato che con la spedizione Prime li riceverai a casa già domani.

Auricolari Beats Fit Pro: qualità ad un gran prezzo

Gli auricolari Beats Fit Pro sono capaci di offrirti un comfort e una stabilità eccezionali grazie alle alette di sicurezza flessibili che si adattano alla forma delle tue orecchie. Il tutto mentre ti godi un suono potente e bilanciato, con bassi profondi e alti cristallini, grazie alla piattaforma acustica personalizzata.

Qualsiasi utilizzo tu ne faccia, ti faranno sentire al centro dei film, della musica e dei giochi, con un effetto surround realistico, grazie all’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa. Inoltre, puoi scegliere tra due diverse modalità di ascolto: la cancellazione attiva del rumore (ANC) per isolarti dai rumori esterni e la modalità Trasparenza per ascoltare ciò che accade intorno a te.

Il chip Apple H1 integrato ti permette di passare automaticamente da un dispositivo all’altro, di condividere l’audio con un altro paio di cuffie Beats o Apple AirPods e di attivare il comando “Ehi Siri” con la tua voce nel caso tu possegga un iPhone. Puoi utilizzarli in qualsiasi situazione grazie alla resistenza all’acqua e al sudore (con rating IPX4) e ti assicurano fino a 6 ore di ascolto (fino a 24 ore in combinazione con la custodia di ricarica tascabile) per non rimanere mai senza musica.

Per finire, hai chiamate di alta qualità e interazione con l’assistente vocale grazie ai microfoni integrati che riducono i rumori ambientali. Ti danno un raggio d’azione più ampio e meno perdite di connessione grazie al Bluetooth di Classe 1, senza rivali nel settore.

Insomma, gli auricolari Beats Fit Pro sono il top della gamma e ora li puoi avere a un prezzo stracciato. Non farti scappare questa occasione: acquista gli auricolari Beats Fit Pro su Amazon prima che finiscano le scortem

