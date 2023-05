OFFERTA BOMBA sul Samsung Galaxy A54: approfittane SUBITO!

Finalmente Amazon ha lanciato uno smartphone dalle prestazioni potenti ed un prezzo davvero conveniente! Parliamo del Samsung Galaxy A54, oggi in offerta top con uno sconto incredibile del 16%.

Questo vuol dire che potrete acquistare uno degli ultimi modelli sul mercato a soli 419 euro, risparmiando ben 80 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Per riceverlo domani stesso direttamente a casa, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratis, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro al mese. Cosa aspettate? L’offerta è limitatissima, non c’è tempo da perdere!

Samsung Galaxy A54: caratteristiche e funzionalità

Il Samsung Galaxy A54 è lo smartphone ideale se siete alla ricerca di un dispositivo adatto sia nel lavoro che per l’intrattenimento quotidiano.

È dotato di un dispaly Super AMOLED FHD+ 6.4” Infinity-O che offre una visibilità eccezionale anche all’aperto. In più con la frequenza di aggiornamento fino a 120Hz godi dei tuoi contenuti con la massima fluidità e senza nessuna interruzione.

Il potente processore Octa-core apre una nuova gamma di possibilità con prestazioni e capacità elevate così da poter sfruttare il dispositivo per qualsiasi tipologia di attività. Inoltre la batteria da 5.000 mAh garantisce un’autonomia davvero lunga quindi avrai più tempo da dedicare a streaming, gaming e molto altro ancora.

Anche i tuoi scatti saranno sempre impeccabili con il sistema multicamera: cattura i tuoi momenti più belli con una fotocamera principale da 50 MP, per foto nitide e cristalline, e poi sbizzarrisciti con la fotocamera ultra-angolare, quella macro e la frontale per selfie speciali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.